Google заключила первое в мире соглашение по поставкам ядерной энергии для ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации

Google заключила первое в мире соглашение по поставкам ядерной энергии для ИИ

Google
Читати українською
Источник:  The Guardian

Корпорация Google первой в мире заключила контракт на получение электроэнергии от малых ядерных реакторов для поддержки собственных проектов в области искусственного интеллекта.

Главные тезисы

  • Google заключила историческое соглашение на поставку энергии от малых ядерных реакторов для поддержки проектов по искусственному интеллекту.
  • Рост спроса технокомпаний, например Microsoft и Amazon, на ядерную энергию связан с быстрым развитием генеративного ИИ и облачных серверов.
  • Прогнозируется увеличение стоимости использования услуг искусственного интеллекта в будущем, что ставит под вопрос доступность таких решений для широкого круга пользователей.
  • Специалисты работают над созданием интеллектуальных систем, приближенных к человеческому мышлению, включая ожидаемый релиз ChatGPT-5, способного решать сложные задачи.
  • Эксперты предполагают, что к 2030 году революционный ChatGPT-5 сможет обучиться решать любую задачу, что подчеркивает стремление разработчиков к созданию ИИ, неотличимого от человека.

Что известно о покупке Google энергии от малых ядерных реакторов для питания ИИ

Соглашение было заключено со стартапом Kairos Power. В рамках этого соглашения планируется строительство 6 или 7 малых ядерных реакторов, которые будут генерировать 500 мегаватт электроэнергии.

Запуск первого подобного реактора намечен на 2030 год. Остальные реакторы запустят до 2035 года.

В Google рассчитывают, что это соглашение обеспечит низкий уровень углеродных выбросов в атмосферу при питании центров обработки данных, требующих больших объемов электроэнергии.

Что известно о безумном росте спроса на ядерную энергию со стороны компаний-техногигантов

Журналисты издания отмечают, что стремительное развитие генеративного ИИ и облачных серверов хранения и обработки данных привело к увеличению потребностей крупных технокомпаний в электроэнергии.

В частности, в сентябре Microsoft вернула к работе выведенный из эксплуатации ядерный реактор в Три-Майл-Айленде для поддержки питания серверов искусственного интеллекта.

Это первый случай в истории США, когда на закрытой АЭС возобновили работу и снабжают всю производимую электроэнергию одному клиенту.

В начале этого года Amazon купила у Talen Energy центр обработки данных, работающий на ядерной энергии.

Аналитики прогнозируют, что стоимость пользования услугами ИИ будет становиться все дороже с каждым годом.

Так, OpenAI к 2029 году планирует поднять стоимость подписки на ChatGPT с 20 до 44 долларов в месяц.

Ожидается, что уже к концу этого выйдет революционный ChatGPT-5, способный изучить любую задачу, которую может придумать человек.

Разработчики хотят минимизировать отличия между человеком и ИИ.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп начал угрожать Google. В чем причина
Дональд Трамп
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Google собирает личные данные владельцев смартфонов Pixel
Google Pixel 9
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Google Chrome начнет отключать блокировщики рекламы. В чем причина
Ноутбук

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?