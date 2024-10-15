Корпорация Google первой в мире заключила контракт на получение электроэнергии от малых ядерных реакторов для поддержки собственных проектов в области искусственного интеллекта.
Главные тезисы
- Google заключила историческое соглашение на поставку энергии от малых ядерных реакторов для поддержки проектов по искусственному интеллекту.
- Рост спроса технокомпаний, например Microsoft и Amazon, на ядерную энергию связан с быстрым развитием генеративного ИИ и облачных серверов.
- Прогнозируется увеличение стоимости использования услуг искусственного интеллекта в будущем, что ставит под вопрос доступность таких решений для широкого круга пользователей.
- Специалисты работают над созданием интеллектуальных систем, приближенных к человеческому мышлению, включая ожидаемый релиз ChatGPT-5, способного решать сложные задачи.
- Эксперты предполагают, что к 2030 году революционный ChatGPT-5 сможет обучиться решать любую задачу, что подчеркивает стремление разработчиков к созданию ИИ, неотличимого от человека.
Что известно о покупке Google энергии от малых ядерных реакторов для питания ИИ
Соглашение было заключено со стартапом Kairos Power. В рамках этого соглашения планируется строительство 6 или 7 малых ядерных реакторов, которые будут генерировать 500 мегаватт электроэнергии.
Запуск первого подобного реактора намечен на 2030 год. Остальные реакторы запустят до 2035 года.
В Google рассчитывают, что это соглашение обеспечит низкий уровень углеродных выбросов в атмосферу при питании центров обработки данных, требующих больших объемов электроэнергии.
Что известно о безумном росте спроса на ядерную энергию со стороны компаний-техногигантов
Журналисты издания отмечают, что стремительное развитие генеративного ИИ и облачных серверов хранения и обработки данных привело к увеличению потребностей крупных технокомпаний в электроэнергии.
В частности, в сентябре Microsoft вернула к работе выведенный из эксплуатации ядерный реактор в Три-Майл-Айленде для поддержки питания серверов искусственного интеллекта.
Это первый случай в истории США, когда на закрытой АЭС возобновили работу и снабжают всю производимую электроэнергию одному клиенту.
В начале этого года Amazon купила у Talen Energy центр обработки данных, работающий на ядерной энергии.
Аналитики прогнозируют, что стоимость пользования услугами ИИ будет становиться все дороже с каждым годом.
Так, OpenAI к 2029 году планирует поднять стоимость подписки на ChatGPT с 20 до 44 долларов в месяц.
Ожидается, что уже к концу этого выйдет революционный ChatGPT-5, способный изучить любую задачу, которую может придумать человек.
Разработчики хотят минимизировать отличия между человеком и ИИ.
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