Google собирает личные данные владельцев смартфонов Pixel
Категория
Технологии
Дата публикации

Google собирает личные данные владельцев смартфонов Pixel

Google Pixel 9
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Источник:  online.ua

Специалисты из CyberNews заметили, что новенькие смартфоны Google Pixel 9 каждые 15 минут отправляют собранную информацию о пользователе, включая данные местоположения даже при условии отключенного GPS.

Главные тезисы

  • Смартфоны Google Pixel 9 отправляют данные о пользователях каждые 15 минут, включая местоположение, даже при выключенном GPS.
  • Функция Theft Detection Lock помогает защитить смартфон от кражи и несанкционированного доступа путем удаленной блокировки устройства.
  • Google Pixel 9 взаимодействует с приложениями без разрешения владельца, что увеличивает риск для пользователей.
  • Отключение GPS не прекращает сбор и передачу информации, а возможное вмешательство хакеров повышает уязвимость устройства.
  • Функция Theft Detection Lock на Android-смартфонах помогает предотвратить кражу путем блокировки устройства и удаленной блокировки по номеру телефона.

Что известно о проблемах конфиденциальности в смартфонах Google Pixel 9

Отмечается , что в пакете данных, которые каждые 15 минут отправляется со смартфона владельца, содержится информация о местонахождении, адресе электронной почты, номере телефона, состоянии сети и других пользовательских данных.

Аналитики отмечают, что отключение GPS-датчика не помогло исправить ситуацию.

Кроме того, специалисты заметили, что смартфон периодически взаимодействует с рядом приложений без получения разрешения владельца.

Google собирает информацию владельцев смартфона Pixel 9
Google Pixel 9

К примеру, приложение "Google Фото", которое даже ни разу не запускалось после покупки, "связывается с конечными точками, связанными с функцией группировки фото за лицами, без запроса на разрешение".

Кроме того, специалисты добавляют, что Pixel 9 регулярно запрашивает обновление кода с серверов Google.

Это может нести потенциальные риски, поскольку хакеры вполне способны вмешаться в этот процесс и подменить код на вредоносные программы.

Журналисты также отмечают, что в течение периода наблюдения не было замечено, что телефон передавал данные владельца посторонним лицам, объем передаваемых данных и возможность удаленного доступа "вызывают сомнения в том, кто действительно владеет вашим устройством".

При этом у Google пока никак не прокомментировали ситуацию.

Что известно о дополнительной защите Android-смартфонов от краж

На смартфонах, работающих на базе операционной системы Android, появилась полезная функция для противодействия угрозе похищения устройства.

Отмечается, что наибольшее любопытство привлекает к себе функция Theft Detection Lock. В частности, она позволяет ИИ различать нетипичные резкие движения, например, в случае попытки выхватить смартфон из рук, экран устройства моментально блокируется и защищается от несанкционированного доступа кодом и паролем.

Если смартфон похищен, функция позволяет заблокировать его удаленно только по номеру телефона с помощью функции Remote Lock.

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