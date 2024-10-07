Специалисты из CyberNews заметили, что новенькие смартфоны Google Pixel 9 каждые 15 минут отправляют собранную информацию о пользователе, включая данные местоположения даже при условии отключенного GPS.

Что известно о проблемах конфиденциальности в смартфонах Google Pixel 9

Отмечается , что в пакете данных, которые каждые 15 минут отправляется со смартфона владельца, содержится информация о местонахождении, адресе электронной почты, номере телефона, состоянии сети и других пользовательских данных.

Аналитики отмечают, что отключение GPS-датчика не помогло исправить ситуацию.

Кроме того, специалисты заметили, что смартфон периодически взаимодействует с рядом приложений без получения разрешения владельца.

Google Pixel 9

К примеру, приложение "Google Фото", которое даже ни разу не запускалось после покупки, "связывается с конечными точками, связанными с функцией группировки фото за лицами, без запроса на разрешение".

Кроме того, специалисты добавляют, что Pixel 9 регулярно запрашивает обновление кода с серверов Google.

Это может нести потенциальные риски, поскольку хакеры вполне способны вмешаться в этот процесс и подменить код на вредоносные программы.

Журналисты также отмечают, что в течение периода наблюдения не было замечено, что телефон передавал данные владельца посторонним лицам, объем передаваемых данных и возможность удаленного доступа "вызывают сомнения в том, кто действительно владеет вашим устройством".

При этом у Google пока никак не прокомментировали ситуацию.

Что известно о дополнительной защите Android-смартфонов от краж

На смартфонах, работающих на базе операционной системы Android, появилась полезная функция для противодействия угрозе похищения устройства.

Отмечается, что наибольшее любопытство привлекает к себе функция Theft Detection Lock. В частности, она позволяет ИИ различать нетипичные резкие движения, например, в случае попытки выхватить смартфон из рук, экран устройства моментально блокируется и защищается от несанкционированного доступа кодом и паролем.

Если смартфон похищен, функция позволяет заблокировать его удаленно только по номеру телефона с помощью функции Remote Lock.