Специалисты из CyberNews заметили, что новенькие смартфоны Google Pixel 9 каждые 15 минут отправляют собранную информацию о пользователе, включая данные местоположения даже при условии отключенного GPS.
Главные тезисы
- Смартфоны Google Pixel 9 отправляют данные о пользователях каждые 15 минут, включая местоположение, даже при выключенном GPS.
- Функция Theft Detection Lock помогает защитить смартфон от кражи и несанкционированного доступа путем удаленной блокировки устройства.
- Google Pixel 9 взаимодействует с приложениями без разрешения владельца, что увеличивает риск для пользователей.
- Отключение GPS не прекращает сбор и передачу информации, а возможное вмешательство хакеров повышает уязвимость устройства.
- Функция Theft Detection Lock на Android-смартфонах помогает предотвратить кражу путем блокировки устройства и удаленной блокировки по номеру телефона.
Что известно о проблемах конфиденциальности в смартфонах Google Pixel 9
Отмечается , что в пакете данных, которые каждые 15 минут отправляется со смартфона владельца, содержится информация о местонахождении, адресе электронной почты, номере телефона, состоянии сети и других пользовательских данных.
Аналитики отмечают, что отключение GPS-датчика не помогло исправить ситуацию.
Кроме того, специалисты заметили, что смартфон периодически взаимодействует с рядом приложений без получения разрешения владельца.
К примеру, приложение "Google Фото", которое даже ни разу не запускалось после покупки, "связывается с конечными точками, связанными с функцией группировки фото за лицами, без запроса на разрешение".
Кроме того, специалисты добавляют, что Pixel 9 регулярно запрашивает обновление кода с серверов Google.
Это может нести потенциальные риски, поскольку хакеры вполне способны вмешаться в этот процесс и подменить код на вредоносные программы.
Журналисты также отмечают, что в течение периода наблюдения не было замечено, что телефон передавал данные владельца посторонним лицам, объем передаваемых данных и возможность удаленного доступа "вызывают сомнения в том, кто действительно владеет вашим устройством".
При этом у Google пока никак не прокомментировали ситуацию.
Что известно о дополнительной защите Android-смартфонов от краж
На смартфонах, работающих на базе операционной системы Android, появилась полезная функция для противодействия угрозе похищения устройства.
Отмечается, что наибольшее любопытство привлекает к себе функция Theft Detection Lock. В частности, она позволяет ИИ различать нетипичные резкие движения, например, в случае попытки выхватить смартфон из рук, экран устройства моментально блокируется и защищается от несанкционированного доступа кодом и паролем.
Если смартфон похищен, функция позволяет заблокировать его удаленно только по номеру телефона с помощью функции Remote Lock.
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