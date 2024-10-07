Спеціалісти з CyberNews помітили, що новенькі смартфони Google Pixel 9 кожні 15 хвилин відправляють зібрану інформацію про користувача, включно із даними місцяположення навіть за умови відключенного GPS.

Що відомо про проблеми із конфіденційністю у смартфонах Google Pixel 9

Зазначається, що у пакеті данних, які кожні 15 хвилин відправляється зі смартфону власника, міститься інформація про місцеперебування, адреса електронної пошти, номер телефону, стан мережі та інші користувацькі дані.

Аналітики зазначають, що відключення GPS-датчика не допомогло виправити ситуацію.

Окрім цього фахівці помітили, що смартфон періодично взаємодіє із низкою застосунків без отримання дозволу власника.

Google Pixel 9

Наприклад, застосунок "Google Фото", який навіть жодного разу не запускався після купівлі, "зв'язується з кінцевими точками, пов'язаними з функцією угруповання фото за обличчями, без запиту на дозвіл".

Окрім цього фахівці додають, що Pixel 9 регулярно запитує оновлення коду з серверів Google.

Це може нести потенційні ризики, оскільки хакери цілком здатні втрутитися в цей процес і підмінити код на шкідливі програми.

Журналісти також зазначають, що протягом періоду спостереження не було помічено, що телефон передавав дані власника стороннім особам, обсяг переданих даних і можливість віддаленого доступу "викликають сумніви щодо того, хто насправді володіє вашим пристроєм".

При цьому у Google у поки ніяк не прокоментували ситуацію.

Що відомо про додатковий захист Android-смартфонів від крадіжок

На смартфонах, що працюють на базі операційної системи Android, з'явилась корисна функція для протидії загрозі викрадення пристрою.

Зазначається, що найбільшу цікавість привертає до себе функція Theft Detection Lock. Зокрема, вона дозволяє ШІ розрізняти нетипові різкі рухи, наприклад у разі спроби вихопити смартфон з рук, екран пристрою моментально блокується і захищається від несанкціонованого доступу кодом та паролем.

Якщо смартфон таки викрали, функція дозволяє заблокувати його віддалено лише за номером телефону за допомогою функції Remote Lock.