Google заборонив реєстрацію нових акаунтів на номери РФ. У чому справа

Google не дозволяє реєструвати нові акаунти на російські номери телефонів. Причиною можуть бути нові санкції США проти РФ за агресію в Україні, прийняті до Дня Незалежності України.

Google заборонив росіянам створювати нові облікові записи

Підтвердження нового облікового запису в Google за допомогою російського номера телефону зараз неможливе.

Про це повідомили пересічні російські користувачі мережі та пишуть пропагандисти РФ.

Сама компанія Google не коментувала нововведення

Google заборонив створювати нові облікові записи за російськими номерами

При введенні номера телефону, зареєстрованого в РФ, сайт видає повідомлення: "Цей номер не можна використовувати для підтвердження". Поширити

Такі обмеження можуть бути пов'язані з черговим пакетом санкцій проти Росії, у ньому США заборонили IT-компаніям надавати послуги на території РФ із 12 вересня.

Про припинення діяльності на території Російської Федерації вже заявили у Microsoft та Notion.

Нові санкції США проти РФ: що відомо

США оголосили новий пакет санкцій проти Росії, який охоплює близько 400 суб’єктів, пов’язаних з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій.

Нові обмеження суттєво вплинуть на ключові для Росії нафтові та газові проєкти.

Під санкції потрапили такі компанії, як:

ТОВ «Екропромстрой», дочірня компанія «Новатек», якій передано 40% ТОВ «Арктик СПГ-2»;

ТОВ «Межрегионстрой», яка будує об'єкти для проекту «Восток Ойл» від «Роснефть»;

ПАТ «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЕК), відповідальна за проєкт «СПГ Якутия».

Санкції також накладаються на найбільших експортерів вугілля з Росії, таких як:

«СДС Уголь»,

«УК Мечел-Майнинг»,

АТ «Стройсервис»,

дві дочірні компанії «Росатома».

До санкційних списків внесено:

російські інститути військових розробок,

виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки,

компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

До списку компаній, які підпадають під суворі вимоги ліцензування експорту, додано 131 компанію з Росії, Китаю, Ірану, Туреччини, ОАЕ, Казахстану та інших країн, підозрюваних у порушенні санкцій.