Google запретил регистрацию новых аккаунтов на номера РФ. В чем дело

Google не разрешает регистрировать новые аккаунты на российские номера телефонов. Причиной могут быть новые санкции США против РФ, принятые ко Дню Независимости Украины.
Главные тезисы
- Google запретил регистрацию новых учетных записей на российские номера телефонов из-за новых санкций США против РФ.
- Новые ограничения Google связаны с пакетом санкций против России.
- Санкции также затрагивают российские институты военных разработок, производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники.
Google запретил россиянам создавать новые аккаунты
Подтверждение новой учетной записи в Google с помощью российского телефонного номера сейчас невозможно.
Об этом сообщили рядовые российские пользователи сети и пишут пропагандисты РФ.
Сама компания Google не комментировала нововведение
Такие ограничения могут быть связаны с очередным пакетом санкций против России, в нем США запретили IT-компаниям оказывать услуги на территории РФ с 12 сентября.
О прекращении деятельности на территории Российской Федерации уже заявили в Microsoft и Notion.
Новые санкции США против РФ: что известно
США объявили новый пакет санкций против России, охватывающего около 400 субъектов, связанных с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами, финансовой сферой и снабжением товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России в обход санкций.
Новые ограничения существенно повлияют на ключевые для России нефтяные и газовые проекты.
Под санкции попали такие компании, как:
ООО "Экропромстрой", дочерняя компания "Новатек", которой передано 40% ООО "Арктик СПГ-2";
ООО «Межрегионстрой», строящее объекты для проекта «Восток Ойл» от «Роснефти»;
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), ответственная за проект "СПГ Якутия".
Санкции также налагаются на крупнейших экспортеров угля из России, таких как:
«СДС Уголь»,
«УК Мечел-Майнинг»,
АО «Стройсервис»,
две дочерние компании «Росатома».
В санкционные списки внесены:
российские институты военных разработок,
производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники,
компании, обслуживающие потребности русского ВПК, совместно с их владельцами и менеджментом.
В список компаний, подпадающих под строгие требования лицензирования экспорта, добавлена 131 компания из России, Китая, Ирана, Турции, ОАЭ, Казахстана и других стран, подозреваемых в нарушении санкций.
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