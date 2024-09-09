Google запретил регистрацию новых аккаунтов на номера РФ. В чем дело

Google не разрешает регистрировать новые аккаунты на российские номера телефонов. Причиной могут быть новые санкции США против РФ, принятые ко Дню Независимости Украины.

Google запретил россиянам создавать новые аккаунты

Подтверждение новой учетной записи в Google с помощью российского телефонного номера сейчас невозможно.

Об этом сообщили рядовые российские пользователи сети и пишут пропагандисты РФ.

Сама компания Google не комментировала нововведение

Google запретил создавать новые аккаунты по российским номерам

При вводе номера телефона, зарегистрированного в РФ, сайт выдает сообщение: "Этот номер нельзя использовать для подтверждения". Поделиться

Такие ограничения могут быть связаны с очередным пакетом санкций против России, в нем США запретили IT-компаниям оказывать услуги на территории РФ с 12 сентября.

О прекращении деятельности на территории Российской Федерации уже заявили в Microsoft и Notion.

Новые санкции США против РФ: что известно

США объявили новый пакет санкций против России, охватывающего около 400 субъектов, связанных с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами, финансовой сферой и снабжением товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России в обход санкций.

Новые ограничения существенно повлияют на ключевые для России нефтяные и газовые проекты.

Под санкции попали такие компании, как:

ООО "Экропромстрой", дочерняя компания "Новатек", которой передано 40% ООО "Арктик СПГ-2";

ООО «Межрегионстрой», строящее объекты для проекта «Восток Ойл» от «Роснефти»;

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), ответственная за проект "СПГ Якутия".

Санкции также налагаются на крупнейших экспортеров угля из России, таких как:

«СДС Уголь»,

«УК Мечел-Майнинг»,

АО «Стройсервис»,

две дочерние компании «Росатома».

В санкционные списки внесены:

российские институты военных разработок,

производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники,

компании, обслуживающие потребности русского ВПК, совместно с их владельцами и менеджментом.

В список компаний, подпадающих под строгие требования лицензирования экспорта, добавлена 131 компания из России, Китая, Ирана, Турции, ОАЭ, Казахстана и других стран, подозреваемых в нарушении санкций.