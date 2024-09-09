Google запретил регистрацию новых аккаунтов на номера РФ. В чем дело
Категория
Мир
Дата публикации

Google запретил регистрацию новых аккаунтов на номера РФ. В чем дело

Google
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Источник:  online.ua

Google не разрешает регистрировать новые аккаунты на российские номера телефонов. Причиной могут быть новые санкции США против РФ, принятые ко Дню Независимости Украины.

Главные тезисы

  • Google запретил регистрацию новых учетных записей на российские номера телефонов из-за новых санкций США против РФ.
  • Новые ограничения Google связаны с пакетом санкций против России.
  • Санкции также затрагивают российские институты военных разработок, производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники.

Google запретил россиянам создавать новые аккаунты

Подтверждение новой учетной записи в Google с помощью российского телефонного номера сейчас невозможно.

Об этом сообщили рядовые российские пользователи сети и пишут пропагандисты РФ.

Сама компания Google не комментировала нововведение

Google запретил создавать новые аккаунты по российским номерам

При вводе номера телефона, зарегистрированного в РФ, сайт выдает сообщение: "Этот номер нельзя использовать для подтверждения".

Такие ограничения могут быть связаны с очередным пакетом санкций против России, в нем США запретили IT-компаниям оказывать услуги на территории РФ с 12 сентября.

О прекращении деятельности на территории Российской Федерации уже заявили в Microsoft и Notion.

Новые санкции США против РФ: что известно

США объявили новый пакет санкций против России, охватывающего около 400 субъектов, связанных с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами, финансовой сферой и снабжением товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России в обход санкций.

Новые ограничения существенно повлияют на ключевые для России нефтяные и газовые проекты.

Под санкции попали такие компании, как:

  • ООО "Экропромстрой", дочерняя компания "Новатек", которой передано 40% ООО "Арктик СПГ-2";

  • ООО «Межрегионстрой», строящее объекты для проекта «Восток Ойл» от «Роснефти»;

  • ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), ответственная за проект "СПГ Якутия".

Санкции также налагаются на крупнейших экспортеров угля из России, таких как:

  • «СДС Уголь»,

  • «УК Мечел-Майнинг»,

  • АО «Стройсервис»,

  • две дочерние компании «Росатома».

В санкционные списки внесены:

  • российские институты военных разработок,

  • производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники,

  • компании, обслуживающие потребности русского ВПК, совместно с их владельцами и менеджментом.

В список компаний, подпадающих под строгие требования лицензирования экспорта, добавлена 131 компания из России, Китая, Ирана, Турции, ОАЭ, Казахстана и других стран, подозреваемых в нарушении санкций.

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