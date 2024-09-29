Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп погрожує покаранням компанії Google за нібито просування неправдивих негативних історій про нього.
Головні тези:
- Дональд Трамп звинувачує Google e просуванні неправдивих негативних історій про себе та готується до кримінального переслідування компанії
- Представник Google заперечив звинувачення у маніпуляції результатами пошукової видачі на користь певних кандидатів
- Дональд Трамп мав конфлікт з керівництвом Twitter та іншими соцмережами через розповсюдження дезінформації
- Після блокування акаунту Трампа Twitter він запустив свою соціальну мережу TruthSocial та подав судові позови проти Twitter
- Спірні ситуації між Трампом та технологічними компаніями підводять питання про свободу слова у цифровому просторі
Що відомо про конфлікт Трампа з Google
Зокрема, екс-президент та кандидат у президенти від республіканців зазначив, що Мін’юст США має притягнути відповідальних за нібито “втручання у вибори” до кримінальної відповідальності.
Представник Google у коментарі The New York Times заперечив, що компанія маніпулювала результатами пошукової видачі на користь котрогось із кандидатів.
Що відомо про постійні конфлікти Трампа із соцмережами
Трамп вже мав конфлікт з керівництвом мережі Twitter до того, як вона стала належати мільярдеру Ілону Маску і змінила назву на X.
У 2020 році, коли Трамп ще був президентом, він часто робив суперечливі заяви на тему COVID-19 та на політичні теми, через що Twitter почав маркувати його дописи як такі, що містять дезінформацію.
Після штурму Капітолію США 6 січня 2021 року, Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа, заявивши, що його публікації можуть спровокувати подальше насильство.
Трамп звинуватив платформу в цензурі й упередженості проти консерваторів, заявляючи, що це порушує свободу слова. У відповідь він запустив власну соціальну мережу TruthSocial та подав судові позови проти Twitter.
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