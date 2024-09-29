Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп погрожує покаранням компанії Google за нібито просування неправдивих негативних історій про нього.

Що відомо про конфлікт Трампа з Google

Було встановлено, що компанія Google незаконно використовувала систему виявлення та відображення лише поганих історій про Дональда Трампа, які були вигадані спеціально для цієї мети, і в той же час показувала лише хороші історії про товариша Камалу Гарріс. Це - незаконна діяльність, - заявив Трамп у власній соцмережі TruthSocial. Поширити

Зокрема, екс-президент та кандидат у президенти від республіканців зазначив, що Мін’юст США має притягнути відповідальних за нібито “втручання у вибори” до кримінальної відповідальності.

Дональд Трамп

Якщо ні, і відповідно до законів нашої країни, я вимагатиму їхнього кримінального переслідування на максимальному рівні, коли я виграю вибори і стану Президентом Сполучених Штатів! - пригрозив Трамп. Поширити

Представник Google у коментарі The New York Times заперечив, що компанія маніпулювала результатами пошукової видачі на користь котрогось із кандидатів.

Веб-сайти обох кампаній постійно з’являються у верхній частині пошуку за релевантними та поширеними пошуковими запитами, - підкреслив представник Google. Поширити

Що відомо про постійні конфлікти Трампа із соцмережами

Трамп вже мав конфлікт з керівництвом мережі Twitter до того, як вона стала належати мільярдеру Ілону Маску і змінила назву на X.

У 2020 році, коли Трамп ще був президентом, він часто робив суперечливі заяви на тему COVID-19 та на політичні теми, через що Twitter почав маркувати його дописи як такі, що містять дезінформацію.

Після штурму Капітолію США 6 січня 2021 року, Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа, заявивши, що його публікації можуть спровокувати подальше насильство.

Трамп звинуватив платформу в цензурі й упередженості проти консерваторів, заявляючи, що це порушує свободу слова. У відповідь він запустив власну соціальну мережу TruthSocial та подав судові позови проти Twitter.