Поплічник Трампа розкритикував Зеленського через день після їх зустрічі з експрезидентом

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс та ключовий союзник Дональда Трампа на виборах, виступив з критикою президента України Володимира Зеленського, наступного дня після його зустрічі з Трампом.

Що сказав Джей Ді Венс про Зеленського

Під час виступу в Ньютауні, штат Пенсільванія, Венс розкритикував Зеленського за те, що він відвідав фабрику з виробництва боєприпасів у Скрентоні разом із губернатором штату Джошем Шапіро, демократом.

Він приїхав, щоб підтримати передвиборчу кампанію керівництва демократів. Ми витратили на Україну 200 мільярдів доларів. Знаєте, чого я очікував би від Зеленського? Щоб він приїхав і подякував людям Пенсільванії та іншим.

Нагадаємо, під час візиту Зеленський подякував США за допомогу і зазначив, що робота заводу в Скрентоні "врятувала мільйони українців". У своїх соцмережах президент також підкреслив, що в таких місцях можна відчути, як демократичний світ здатен перемогти.

Джей Ді Венс знову заговорив про переговори з Путіним

Як зазначає поплічник Дональда Трампа, "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу".

Окрім того, одіозний політик почав брехати, що Збройним силам України не вистачає солдатів, які можуть воювати".

Також Джей Ді Венс повторив тезу Дональда Трампа, що Росія б ніколи не розпочала вторгнення в Україну, якби той був президентом.