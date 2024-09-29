Поплічник Трампа розкритикував Зеленського через день після їх зустрічі з експрезидентом

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс та ключовий союзник Дональда Трампа на виборах, виступив з критикою президента України Володимира Зеленського, наступного дня після його зустрічі з Трампом.
Головні тези:
- Поплічник Трампа Джей Ді Венс виступив з критикою президента України Володимира Зеленського через день після їх зустрічі.
- Венс розкритикував Зеленського за відвідання фабрики з виробництва боєприпасів у компанії з демократичним політиком.
- Венс також раніше підкреслив “важливість мирних переговорів” та потребу в Україні перемовника, якого поважає російський диктатор Володимир Путін.
Що сказав Джей Ді Венс про Зеленського
Під час виступу в Ньютауні, штат Пенсільванія, Венс розкритикував Зеленського за те, що він відвідав фабрику з виробництва боєприпасів у Скрентоні разом із губернатором штату Джошем Шапіро, демократом.
Нагадаємо, під час візиту Зеленський подякував США за допомогу і зазначив, що робота заводу в Скрентоні "врятувала мільйони українців". У своїх соцмережах президент також підкреслив, що в таких місцях можна відчути, як демократичний світ здатен перемогти.
Джей Ді Венс знову заговорив про переговори з Путіним
Як зазначає поплічник Дональда Трампа, "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу".
Окрім того, одіозний політик почав брехати, що Збройним силам України не вистачає солдатів, які можуть воювати".
Також Джей Ді Венс повторив тезу Дональда Трампа, що Росія б ніколи не розпочала вторгнення в Україну, якби той був президентом.
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