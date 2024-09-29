Поплічник Трампа розкритикував Зеленського через день після їх зустрічі з експрезидентом
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Поплічник Трампа розкритикував Зеленського через день після їх зустрічі з експрезидентом

Поплічник Трампа розкритикував Зеленського через день після їх зустрічі з експрезидентом
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Джерело:  The New York Times

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс та ключовий союзник Дональда Трампа на виборах, виступив з критикою президента України Володимира Зеленського, наступного дня після його зустрічі з Трампом.

Головні тези:

  • Поплічник Трампа Джей Ді Венс виступив з критикою президента України Володимира Зеленського через день після їх зустрічі.
  • Венс розкритикував Зеленського за відвідання фабрики з виробництва боєприпасів у компанії з демократичним політиком.
  • Венс також раніше підкреслив “важливість мирних переговорів” та потребу в Україні перемовника, якого поважає російський диктатор Володимир Путін.

Що сказав Джей Ді Венс про Зеленського

Під час виступу в Ньютауні, штат Пенсільванія, Венс розкритикував Зеленського за те, що він відвідав фабрику з виробництва боєприпасів у Скрентоні разом із губернатором штату Джошем Шапіро, демократом.

Він приїхав, щоб підтримати передвиборчу кампанію керівництва демократів. Ми витратили на Україну 200 мільярдів доларів. Знаєте, чого я очікував би від Зеленського? Щоб він приїхав і подякував людям Пенсільванії та іншим.

Нагадаємо, під час візиту Зеленський подякував США за допомогу і зазначив, що робота заводу в Скрентоні "врятувала мільйони українців". У своїх соцмережах президент також підкреслив, що в таких місцях можна відчути, як демократичний світ здатен перемогти.

Джей Ді Венс знову заговорив про переговори з Путіним

Як зазначає поплічник Дональда Трампа, "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу".

Окрім того, одіозний політик почав брехати, що Збройним силам України не вистачає солдатів, які можуть воювати".

Також Джей Ді Венс повторив тезу Дональда Трампа, що Росія б ніколи не розпочала вторгнення в Україну, якби той був президентом.

І якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Володимир Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз — серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Владімір Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Володимиром Путіним та просувати прийнятний мир, — заявив Венс.

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