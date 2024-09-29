Сенатор от штата Огайо Джей Ди Венс и ключевой союзник Дональда Трампа на выборах выступил с критикой президента Украины Владимира Зеленского, на следующий день после его встречи с Трампом.

Что сказал Джей Ди Вэнс о Зеленском

Во время выступления в Ньютауне, штат Пенсильвания, Венс подверг критике Зеленского за то, что он посетил фабрику по производству боеприпасов в Скрентоне вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, демократом.

Он приехал, чтобы поддержать предвыборную кампанию руководства демократов. Мы потратили в Украину 200 миллиардов долларов. Знаете, чего бы я ожидал от Зеленского? Чтобы он приехал и поблагодарил людей Пенсильвании и других.

Напомним, во время визита Зеленский поблагодарил США за помощь и отметил, что работа завода в Скрентоне спасла миллионы украинцев. В своих соцсетях президент также подчеркнул, что в таких местах можно почувствовать, как демократический мир способен победить.

Джей Ди Вэнс снова заговорил о переговорах с Путиным

Как отмечает приспешник Дональда Трампа, "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира".

Кроме того, одиозный политик начал лгать, что Вооруженным силам Украины не хватает солдат, которые могут воевать.

Также Джей Ди Вэнс повторил тезис Дональда Трампа, что Россия никогда бы не начала вторжение в Украину, будь он президентом.