Сенатор от штата Огайо Джей Ди Венс и ключевой союзник Дональда Трампа на выборах выступил с критикой президента Украины Владимира Зеленского, на следующий день после его встречи с Трампом.
Главные тезисы
- Приспешник Трампа Джей Ди Венс выступил с критикой Зеленского за посещение фабрики в Скрентоне и поддержку демократов.
- Венс лгал о недостатке солдат в украинской армии и высказал мнение, что Россия не начала бы вторжение в Украину при президентстве Трампа.
- Сенатор поддерживает идею о приближении мира через переговоры с Путиным, критикуя возможность сотрудничества с Камалой Гаррис.
- Венс высказался о важности признания заслуг США в помощи Украине и выразил сомнения в способности Гаррис продвигать мир в регионе.
Что сказал Джей Ди Вэнс о Зеленском
Во время выступления в Ньютауне, штат Пенсильвания, Венс подверг критике Зеленского за то, что он посетил фабрику по производству боеприпасов в Скрентоне вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, демократом.
Напомним, во время визита Зеленский поблагодарил США за помощь и отметил, что работа завода в Скрентоне спасла миллионы украинцев. В своих соцсетях президент также подчеркнул, что в таких местах можно почувствовать, как демократический мир способен победить.
Джей Ди Вэнс снова заговорил о переговорах с Путиным
Как отмечает приспешник Дональда Трампа, "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира".
Кроме того, одиозный политик начал лгать, что Вооруженным силам Украины не хватает солдат, которые могут воевать.
Также Джей Ди Вэнс повторил тезис Дональда Трампа, что Россия никогда бы не начала вторжение в Украину, будь он президентом.
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