Приспешник Трампа раскритиковал Зеленского через день после их встречи с экспрезидентом
Категория
Мир
Дата публикации

Приспешник Трампа раскритиковал Зеленского через день после их встречи с экспрезидентом

Приспешник Трампа раскритиковал Зеленского через день после их встречи с экспрезидентом
Читати українською
Источник:  The New York Times

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Венс и ключевой союзник Дональда Трампа на выборах выступил с критикой президента Украины Владимира Зеленского, на следующий день после его встречи с Трампом.

Главные тезисы

  • Приспешник Трампа Джей Ди Венс выступил с критикой Зеленского за посещение фабрики в Скрентоне и поддержку демократов.
  • Венс лгал о недостатке солдат в украинской армии и высказал мнение, что Россия не начала бы вторжение в Украину при президентстве Трампа.
  • Сенатор поддерживает идею о приближении мира через переговоры с Путиным, критикуя возможность сотрудничества с Камалой Гаррис.
  • Венс высказался о важности признания заслуг США в помощи Украине и выразил сомнения в способности Гаррис продвигать мир в регионе.

Что сказал Джей Ди Вэнс о Зеленском

Во время выступления в Ньютауне, штат Пенсильвания, Венс подверг критике Зеленского за то, что он посетил фабрику по производству боеприпасов в Скрентоне вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, демократом.

Он приехал, чтобы поддержать предвыборную кампанию руководства демократов. Мы потратили в Украину 200 миллиардов долларов. Знаете, чего бы я ожидал от Зеленского? Чтобы он приехал и поблагодарил людей Пенсильвании и других.

Напомним, во время визита Зеленский поблагодарил США за помощь и отметил, что работа завода в Скрентоне спасла миллионы украинцев. В своих соцсетях президент также подчеркнул, что в таких местах можно почувствовать, как демократический мир способен победить.

Джей Ди Вэнс снова заговорил о переговорах с Путиным

Как отмечает приспешник Дональда Трампа, "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира".

Кроме того, одиозный политик начал лгать, что Вооруженным силам Украины не хватает солдат, которые могут воевать.

Также Джей Ди Вэнс повторил тезис Дональда Трампа, что Россия никогда бы не начала вторжение в Украину, будь он президентом.

И если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен уважаемый Владимир Путин переговорщик. Или здесь кто-нибудь такой есть? Очевидно, мы сейчас среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Гаррис? Она всех вас опасается. И она точно не сможет сесть в аудитории с Владимиром Путиным и продвигать приемлемый мир, заявил Венс.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Приспешник Трампа придумал новый план "завершения войны" РФ против Украины
Джей Ди Вэнс
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский и Трамп начали встречу в Нью-Йорке. Что известно
Трамп и Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Боррель жестко ответил на упрек Трампа касательно Украины
Боррель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?