Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп угрожает наказанием компании Google за якобы продвижение ложных негативных историй о нем.
Главные тезисы
- Трамп угрожает Google наказанием за якобы продвижение ложных негативных историй о нем.
- Конфликт Трампа с технологическими компаниями поднимает вопрос о свободе слова в цифровом пространстве.
- Постоянные конфликты Трампа с соцсетями, включая Twitter, становятся частью его политической борьбы.
- Google отрицает обвинения в манипуляции результатами поисковой выдачи в пользу определенных кандидатов.
- Трамп запустил свою социальную сеть TruthSocial после блокировки аккаунта в Twitter и начал судебные иски против соцсетей.
Что известно о конфликте Трампа с Google
В частности, экс-президент и кандидат в президенты от республиканцев отметил, что Минюст США должен привлечь ответственных за якобы "вмешательство в выборы" к уголовной ответственности.
Представитель Google в комментарии The New York Times возразил, что компания манипулировала результатами поисковой выдачи в пользу одного из кандидатов.
Что известно о постоянных конфликтах Трампа с соцсетями
Трамп уже имел конфликт с руководством сети Twitter до того, как она стала принадлежать миллиардеру Илону Маску и сменила название на X.
В 2020 году, когда Трамп еще был президентом, он часто делал противоречивые заявления на тему COVID-19 и на политические темы, из-за чего Twitter начал маркировать его сообщения как содержащие дезинформацию.
После штурма Капитолия США 6 января 2021 года, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа, заявив, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.
Трамп обвинил платформу в цензуре и предвзятости против консерваторов, заявляя, что это нарушает свободу слова. В ответ он запустил свою социальную сеть TruthSocial и подал судебные иски против Twitter.
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