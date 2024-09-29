Трамп начал угрожать Google. В чем причина
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Политика
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Трамп начал угрожать Google. В чем причина

Дональд Трамп
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Источник:  online.ua

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп угрожает наказанием компании Google за якобы продвижение ложных негативных историй о нем.

Главные тезисы

  • Трамп угрожает Google наказанием за якобы продвижение ложных негативных историй о нем.
  • Конфликт Трампа с технологическими компаниями поднимает вопрос о свободе слова в цифровом пространстве.
  • Постоянные конфликты Трампа с соцсетями, включая Twitter, становятся частью его политической борьбы.
  • Google отрицает обвинения в манипуляции результатами поисковой выдачи в пользу определенных кандидатов.
  • Трамп запустил свою социальную сеть TruthSocial после блокировки аккаунта в Twitter и начал судебные иски против соцсетей.

Что известно о конфликте Трампа с Google

Было установлено, что компания Google незаконно использовала систему обнаружения и отражения только плохих историй о Дональде Трампе, которые были выдуманы специально для этой цели, и в то же время показывала только хорошие истории о товарище Камале Гаррисе. Это — незаконная деятельность, — заявил Трамп в собственной соцсети TruthSocial.

В частности, экс-президент и кандидат в президенты от республиканцев отметил, что Минюст США должен привлечь ответственных за якобы "вмешательство в выборы" к уголовной ответственности.

Трамп угрожает Google и обвиняет в продвижении фейков против него
Дональд Трамп

Если нет, и в соответствии с законами нашей страны, я потребую их уголовного преследования на максимальном уровне, когда я выиграю выборы и стану Президентом Соединенных Штатов! — пригрозил Трамп.

Представитель Google в комментарии The New York Times возразил, что компания манипулировала результатами поисковой выдачи в пользу одного из кандидатов.

Веб-сайты обеих кампаний постоянно появляются в верхней части поиска по релевантным и распространенным поисковым запросам, — подчеркнул представитель Google.

Что известно о постоянных конфликтах Трампа с соцсетями

Трамп уже имел конфликт с руководством сети Twitter до того, как она стала принадлежать миллиардеру Илону Маску и сменила название на X.

В 2020 году, когда Трамп еще был президентом, он часто делал противоречивые заявления на тему COVID-19 и на политические темы, из-за чего Twitter начал маркировать его сообщения как содержащие дезинформацию.

После штурма Капитолия США 6 января 2021 года, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа, заявив, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Трамп обвинил платформу в цензуре и предвзятости против консерваторов, заявляя, что это нарушает свободу слова. В ответ он запустил свою социальную сеть TruthSocial и подал судебные иски против Twitter.

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