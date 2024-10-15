Корпорація Google першою у світі уклала контракт щодо отримання електроенергії від малих ядерних реакторів для підтримки власних проєктів у галузі штучного інтелекту.
Головні тези:
- Google уклала угоду із стартапом Kairos Power на поставку електроенергії від малих ядерних реакторів для галузі штучного інтелекту.
- Попит великих технокомпаній на ядерну енергію зростає в умовах стрімкого розвитку генеративного ШІ та хмарних серверів.
- Microsoft та Amazon звертають увагу на використання ядерної енергії для живлення серверів та обробки даних в рамках проєктів ШІ.
- Прогнозується, що вартість користування послугами штучного інтелекту постійно зростатиме у майбутньому.
- Розробники роблять кроки у напрямку створення інтелектуальних систем, наближених до людського мислення, зокрема планують реліз ChatGPT-5.
Що відомо про купівлю Google енергії від малих ядерних реакторів для живлення ШІ
Зазначається, що угода була укладена зі стартапом Kairos Power. У рамках цієї угоди планується будівництво 6 або 7 малих ядерних реакторів, які генеруватимуть 500 мегаватів електроенергії.
Запуск першого подібного реактора запланований на 2030 рік. Решту реакторів запустять до 2035 року.
У Google розраховують, що ця угода забезпечить низький рівень вуглецевих викидів в атмосферу під час живлення центрів обробки даних, які потребують великих обсягів електроенергії.
Що відомо про шалене зростання попиту на ядерну енергію з боку компаній-техногігантів
Журналісти видання зазначають, що стрімкий розвиток генеративного ШІ та хмарних серверів зберігання та обробки даних призвів до збільшення потреб великих технокомпаній у електроенергії.
Зокрема, у вересні Microsoft повернула до роботи виведений з експлуатації ядерний реактор у Трі-Майл-Айленді для підтримки живлення серверів штучного інтелекту.
Це перший випадок в історії США, коли на закритій АЕС відновили роботу і постачають всю вироблену електроенергію одному клієнту.
На початку цього року Amazon купила у Talen Energy центр обробки даних, що працює на ядерній енергії.
Аналітики прогнозують, що вартість користування послугами ШІ ставатиме дедалі дорожчою із кожним роком.
Так OpenAI до 2029 року планує підняти вартість підписки на ChatGPT з 20 до 44 доларів на місяць.
Очікується, що вже до кінця цього вийде революційний ChatGPT-5, здатний вивчити будь-яке завдання, яке може придумати людина.
Розробники хочуть мінімізувати відмінності між людиною та ШІ.
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