Браузер Google Chrome почав розсилати повідомлення про відключення блокувальників реклами та інших популярних розширень через припинення підтримки платформи Manifest v2.

Що відомо про наміри Google Chrome щодо швидкого відключення блокувальників реклами

Це розширення незабаром може перестати підтримуватися, оскільки воно не відповідає передовим практикам для розширень Chrome, — підкреслюють аналітики на сторінці uBlock Origin. Поширити

Зазначається, що наразі найпопулярніший додаток для блокування реклами з аудиторією у понад 34 млн користувачів.

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Що відомо про неприємні зміни після запуску платформи Manifest V3

Наразі тестові версії Chrome вже оновились до версії 130, яка не має підтримки Manifest V2. Через це підтримка багатьох популярних застосунків припинилась.

Вихід більш стабільної версії Chrome очікується у другій половині жовтня.

Підкреслюється, що Manifest V3 помітно погіршить можливості застосунків з блокування реклами.

При цьому замість самостійного блокування рекламного контенту застосунки будуть змушені відправляти запити на фільтрацію у Chrome.

Окрім того список правил фільтрації істотно обмежений і не покриває потреб блокувальників реклами.

Решта веб-браузерів, що працюють на рушії Chromium, включно із Microsoft Edge і Opera, поки що не зобов'язані повністю переходити на Manifest V3 і збережуть широку підтримку V2 щонайменше до 2025 року.

Тим, хто не бажає миритися з рекламою, є сенс уже зараз розглянути перехід на інший браузер. Оптимальною альтернативою Chrome може стати Safari чи Firefoх. Річ у тім, що їхні власні рушії дають змогу підтримувати розширення незалежно від змін Google.