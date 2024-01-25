Google інтегрує у Chrome три нові функції з ШІ. Як вони працюватимуть

Компанія Google запровадить низку функцій на основі штучного інтелекту для останньої версії Chrome M121. Це має зробити інтерфейс браузера більш зручним.

Які функції матиме Chrome на основі ШІ

Одним із нововведень є функція Tab Organizer. Вона автоматично класифікуватиме вкладки за схожими темами в групи, такі як онлайн-покупки або новини.

Наступним нововведенням стане функція Help Me Write. Вона запропонує користувачам допомогу ШІ у створенні текстів. Для цього буде потрібно натиснути правою кнопкою миші на будь-якому текстовому полі і вибрати цю функцію. Потім ШІ запитає, що саме користувач хоче написати, і створить чернетку. Help Me Write зможе закінчувати речення або пропонуватиме варіанти продовження тексту.

Фото – engadget.com

Також ШІ додали до функції Chrome Theme Store. Тепер користувачі можуть вибрати зображення, стиль і колірну гамму, на основі яких ШІ створить унікальну тему для браузера Chrome.

Щоб увімкнути ці нові функції, потрібно натиснути на опцію "Експериментальний ШІ" на сторінці налаштувань в спадному меню з трьома крапками.

Google вбудував ШІ в онлайн-карти

Функції Immersive View та Lens дають користувачам повне уявлення про те, як дістатися до пункту призначення і як він виглядатиме, коли вони туди дістануться.

Immersive View формує тривимірне зображення маршруту, яке можна переглянути, перш ніж вирушити в дорогу. Він забезпечує покрокові інструкції та огляд дороги за допомогою дрону.

Також він може моделювати такі речі, як рух транспорту та погодні умови, щоб дати точне уявлення про те, з чим водій може зіткнутися у подорожі.

Ця функція поєднує мільярди зображень Street View та аерофотознімків для створення фотореалістичного 3D-зображення місцевості.