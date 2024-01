Google інтегрує у Chrome три нові функції з ШІ. Як вони працюватимуть

Які функції матиме Chrome на основі ШІ

Одним із нововведень є функція Tab Organizer. Вона автоматично класифікуватиме вкладки за схожими темами в групи, такі як онлайн-покупки або новини.

Наступним нововведенням стане функція Help Me Write. Вона запропонує користувачам допомогу ШІ у створенні текстів. Для цього буде потрібно натиснути правою кнопкою миші на будь-якому текстовому полі і вибрати цю функцію. Потім ШІ запитає, що саме користувач хоче написати, і створить чернетку. Help Me Write зможе закінчувати речення або пропонуватиме варіанти продовження тексту.

Фото – engadget.com

Також ШІ додали до функції Chrome Theme Store. Тепер користувачі можуть вибрати зображення, стиль і колірну гамму, на основі яких ШІ створить унікальну тему для браузера Chrome.

Щоб увімкнути ці нові функції, потрібно натиснути на опцію "Експериментальний ШІ" на сторінці налаштувань в спадному меню з трьома крапками.

Google вбудував ШІ в онлайн-карти

Функції Immersive View та Lens дають користувачам повне уявлення про те, як дістатися до пункту призначення і як він виглядатиме, коли вони туди дістануться.

Immersive View формує тривимірне зображення маршруту, яке можна переглянути, перш ніж вирушити в дорогу. Він забезпечує покрокові інструкції та огляд дороги за допомогою дрону.

Також він може моделювати такі речі, як рух транспорту та погодні умови, щоб дати точне уявлення про те, з чим водій може зіткнутися у подорожі.

Ця функція поєднує мільярди зображень Street View та аерофотознімків для створення фотореалістичного 3D-зображення місцевості.