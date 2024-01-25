Google интегрирует в Chrome три новых функции из ИИ. Как они будут работать

Компания Google введет ряд функций на основе искусственного интеллекта для последней версии Chrome M121. Это должно сделать интерфейс обозревателя более удобным.

Какие функции будет иметь Chrome на основе ИИ

Одним из новшеств является функция Tab Organizer. Она автоматически классифицирует вкладки по схожим темам в группы, такие как онлайн-покупки или новости.

Следующим нововведением станет функция Help Me Write. Она предложит пользователям помощь ИИ в создании текстов. Для этого потребуется щелкнуть правой кнопкой мыши на любом текстовом поле и выбрать эту функцию. Затем ИИ спросит, что именно пользователь хочет написать, и создаст черновик. Help Me Write сможет заканчивать предложение или будет предлагать варианты продления текста.

Фото – engadget.com

Также ИИ добавили в функцию Chrome Theme Store. Теперь пользователи могут выбрать изображение, стиль и цветовую гамму, на основе которых ИИ создаст уникальную тему для браузера Chrome.

Чтобы включить эти новые функции, нужно нажать на опцию "Экспериментальный ИИ" на странице настроек в раскрывающемся меню с тремя точками.

Google встроил ИИ в онлайн-карты

Функции Immersive View и Lens дают пользователям полное представление о том, как добраться до пункта назначения и как он будет выглядеть, когда они туда доберутся.

Immersive View формирует трехмерное изображение маршрута, которое можно просмотреть, прежде чем отправиться в путь. Он обеспечивает пошаговые инструкции и осмотр дороги с помощью дрона.

Также он может моделировать такие вещи как движение транспорта и погодные условия, чтобы дать точное представление о том, с чем водитель может столкнуться в путешествии.

Эта функция объединяет миллиарды изображений Street View и аэрофотоснимков для создания фотореалистичного 3D изображения местности.