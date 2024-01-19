Google добавил новые функции поиска на основе ИИ. Как они будут работать

Как работать новые функции поиска в Google

Пользователи некоторых смартфонов Android скоро смогут обводить или выделять появляющиеся на экране элементы, чтобы спросить Google о них.

Компания тестирует новые инструменты, чтобы понять, как генеративный искусственный интеллект делает поиск более персонализированным и интуитивно понятным.

Первая функция называется Circle to Search и позволяет пользователям Android обводить, прикасаться, выделять или писать на изображениях, видео или тексте, чтобы узнать больше о том, что они видят.

Фото — blog.google

Вторая функция состоит в том, что пользователи люди смогут навести камеру (или загрузить фотографию или скриншот) и задать вопросы через приложение Google для получения информации.

Например, человек видит незнакомую ему настольную игру и спрашивает Google, как у него играть.

Фото — blog.google

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Функции Immersive View и Lens дают пользователям полное представление о том, как добраться до пункта назначения и как он будет выглядеть, когда они туда доберутся.

Immersive View формирует трехмерное изображение маршрута, которое можно просмотреть, прежде чем отправиться в путь. Он обеспечивает пошаговые инструкции и осмотр дороги с помощью дрона.

Также он может моделировать такие вещи как движение транспорта и погодные условия, чтобы дать точное представление о том, с чем водитель может столкнуться в путешествии.

Эта функция объединяет миллиарды изображений Street View и аэрофотоснимков для создания фотореалистичного 3D изображения местности.