Google додав нові функції пошуку на основі ШІ. Як вони працюватимуть

Як працюватимуть нові функції пошуку в Google

Користувачі деяких смартфонів Android скоро зможуть обводити або виділяти елементи, які зʼявляються на екрані, щоб запитати Google про них.

Компанія тестує нові інструменти, щоб зрозуміти, як генеративний штучний інтелект робить пошук більш персоналізованим та інтуїтивно зрозумілим.

Перша функція називається Circle to Search і дозволяє користувачам Android обводити, торкатися, виділяти або писати на зображеннях, відео або тексті, щоб дізнатися більше про те, що вони бачать.

Фото — blog.google

Друга функція полягає в тому, що користувачі люди зможуть навести камеру (або завантажити фотографію чи скриншот) і поставити запитання через застосунок Google, щоб отримати інформацію.

Наприклад, людина бачить незнайому їй настільну гру і запитує Google, як у неї грати.

Фото — blog.google

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Функції Immersive View та Lens дають користувачам повне уявлення про те, як дістатися до пункту призначення і як він виглядатиме, коли вони туди дістануться.

Immersive View формує тривимірне зображення маршруту, яке можна переглянути, перш ніж вирушити в дорогу. Він забезпечує покрокові інструкції та огляд дороги за допомогою дрону.

Також він може моделювати такі речі, як рух транспорту та погодні умови, щоб дати точне уявлення про те, з чим водій може зіткнутися у подорожі.

Ця функція поєднує мільярди зображень Street View та аерофотознімків для створення фотореалістичного 3D-зображення місцевості.