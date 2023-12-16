Гаррі Поттер та BTS. Google назвав найпопулярніші запити за чверть століття
Категорія
Технології
Дата публікації

Гаррі Поттер та BTS. Google назвав найпопулярніші запити за чверть століття

Google
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відома компанія Google визначила найпопулярніші пошукові запити у своїй системі протягом останніх 25 років.

Найпопулярніші запити у Google за 25 років

Команда компанії опублікувала новий ролик з красномовною назвою "Google – 25 років у пошуку: найбільш запитуване".

Як виявилося доволі часто люди з різних куточків планети цікавилися досягненнями легендарного футболіста Кріштіану Роналду, зірок попсцени BTS і Тейлор Свіфт, культових персонажів, до прикладу зі всесвіту Гаррі Поттера.

Окрім того, користувачі мережі хотіли бути у курсі наукових відкриттів.

Згідно з даними Google, саме футбол – це вид спорту, який найчастіше шукали у світі за 25 років, а Кріштіану Роналду – найпопулярніший спортсмен.

Окрім того, зазначається, що Тейлор Свіфт, яку Time нещодавно визнали "Людиною року-2023", стала найпопулярнішою авторкою пісень, яку гуглили.

Ми також бачимо загальну людяність у найпопулярнішому запиті в категорії "як допомогти – як допомогти людям”, - зазначають у Google.

Ось як виглядають деякі з найпопулярніших запитів за останні 25 років:

  • Барбі – найпопулярніша іграшка

  • Акторський склад фільмів про Гаррі Поттера – найпопулярніший акторський склад

  • Сердечко – найпопулярніший емодзі

  • Пікачу – найпопулярніший покемон

  • Ice Bucket Challenge – найпопулярніший челендж

  • Боллівуд – найпопулярніший жанр фільмів.

  • 1980-ті – найпопулярніше десятиліття

  • "Місячна прогулянка" астронавта Ніла Армстронга (коли людина вперше ступила на Місяць) – найпопулярніший перший крок в історії

  • Minecraft – найпопулярніша відеогра

  • Людина-павук – найпопулярніший супергерой

  • "Губка Боб" – найпопулярніший мультфільм

  • "Наруто" – найпопулярніше аніме

  • BTS – найпопулярніший бойз-бенд

  • Blackpink – найпопулярніший дівочий гурт

  • Баскетболіст Леброн Джеймс – найпопулярніший MVP (топ-гравець команди)

  • Виступ Бейонсе на фестивалі Coachella – найпопулярніший виступ

  • Ейфелева вежа – найпопулярніша культурна пам'ятка

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
McDonald’s разом з Google використовуватиме ШІ. Як це працюватиме
McDonald’s
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Google оприлюднив найпопулярніші запити українців у 2023 році — перелік
Google
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Google назвав ім'я найпопулярнішого футболіста за 25 років
Кріштіану Роналду

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм