Гаррі Поттер та BTS. Google назвав найпопулярніші запити за чверть століття

Всесвітньо відома компанія Google визначила найпопулярніші пошукові запити у своїй системі протягом останніх 25 років.

Найпопулярніші запити у Google за 25 років

Команда компанії опублікувала новий ролик з красномовною назвою "Google – 25 років у пошуку: найбільш запитуване".

Як виявилося доволі часто люди з різних куточків планети цікавилися досягненнями легендарного футболіста Кріштіану Роналду, зірок попсцени BTS і Тейлор Свіфт, культових персонажів, до прикладу зі всесвіту Гаррі Поттера.

Окрім того, користувачі мережі хотіли бути у курсі наукових відкриттів.

Згідно з даними Google, саме футбол – це вид спорту, який найчастіше шукали у світі за 25 років, а Кріштіану Роналду – найпопулярніший спортсмен.

Окрім того, зазначається, що Тейлор Свіфт, яку Time нещодавно визнали "Людиною року-2023", стала найпопулярнішою авторкою пісень, яку гуглили.

Ми також бачимо загальну людяність у найпопулярнішому запиті в категорії "як допомогти – як допомогти людям”, - зазначають у Google.

Ось як виглядають деякі з найпопулярніших запитів за останні 25 років: