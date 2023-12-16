Гаррі Поттер та BTS. Google назвав найпопулярніші запити за чверть століття

Всесвітньо відома компанія Google визначила найпопулярніші пошукові запити у своїй системі протягом останніх 25 років.
Найпопулярніші запити у Google за 25 років
Команда компанії опублікувала новий ролик з красномовною назвою "Google – 25 років у пошуку: найбільш запитуване".
Як виявилося доволі часто люди з різних куточків планети цікавилися досягненнями легендарного футболіста Кріштіану Роналду, зірок попсцени BTS і Тейлор Свіфт, культових персонажів, до прикладу зі всесвіту Гаррі Поттера.
Окрім того, користувачі мережі хотіли бути у курсі наукових відкриттів.
Згідно з даними Google, саме футбол – це вид спорту, який найчастіше шукали у світі за 25 років, а Кріштіану Роналду – найпопулярніший спортсмен.
Окрім того, зазначається, що Тейлор Свіфт, яку Time нещодавно визнали "Людиною року-2023", стала найпопулярнішою авторкою пісень, яку гуглили.
Ми також бачимо загальну людяність у найпопулярнішому запиті в категорії "як допомогти – як допомогти людям”, - зазначають у Google.
Ось як виглядають деякі з найпопулярніших запитів за останні 25 років:
Барбі – найпопулярніша іграшка
Акторський склад фільмів про Гаррі Поттера – найпопулярніший акторський склад
Сердечко – найпопулярніший емодзі
Пікачу – найпопулярніший покемон
Ice Bucket Challenge – найпопулярніший челендж
Боллівуд – найпопулярніший жанр фільмів.
1980-ті – найпопулярніше десятиліття
"Місячна прогулянка" астронавта Ніла Армстронга (коли людина вперше ступила на Місяць) – найпопулярніший перший крок в історії
Minecraft – найпопулярніша відеогра
Людина-павук – найпопулярніший супергерой
"Губка Боб" – найпопулярніший мультфільм
"Наруто" – найпопулярніше аніме
BTS – найпопулярніший бойз-бенд
Blackpink – найпопулярніший дівочий гурт
Баскетболіст Леброн Джеймс – найпопулярніший MVP (топ-гравець команди)
Виступ Бейонсе на фестивалі Coachella – найпопулярніший виступ
Ейфелева вежа – найпопулярніша культурна пам'ятка
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