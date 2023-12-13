Гарри Поттер и BTS. Google назвал самые популярные запросы за четверть века
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Гарри Поттер и BTS. Google назвал самые популярные запросы за четверть века

Google
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Источник:  online.ua

Всемирно известная компания Google определила самые популярные поисковые запросы в своей системе за последние 25 лет.

Самые популярные запросы в Google за 25 лет

Команда компании опубликовала новый ролик с красноречивым названием "Google – 25 лет в поиске: самое запрашиваемое".

Как оказалось, довольно часто люди из разных уголков планеты интересовались достижениями легендарного футболиста Криштиану Роналду, звезд поп-сцены BTS и Тейлор Свифт, культовых персонажей, например, из вселенной Гарри Поттера.

Кроме того, пользователи сети хотели быть в курсе научных открытий.

Согласно данным Google, именно футбол – это вид спорта, который чаще всего искали в мире за последние 25 лет, а Криштиану Роналду – самый популярный спортсмен.

Кроме того, указано, что Тейлор Свифт, которую Time недавно признали "Человеком года-2023", стала самым популярным автором песен в поиске Google.

Мы также видим всеобщую человечность в самом популярном запросе в категории "как помочь – как помочь людям", - отмечают в Google.

Вот как выглядят некоторые из самых популярных запросов за последние 25 лет:

  • Барби – самая популярная игрушка

  • Актерский состав фильмов о Гарри Поттере – самый популярный актерский состав

  • Сердце – самый популярный эмодзи

  • Пикачу – самый популярный покемон

  • Ice Bucket Challenge – самый популярный челлендж

  • Болливуд – самый популярный жанр фильмов.

  • 1980-е – самое популярное десятилетие

  • "Лунная прогулка" астронавта Нила Армстронга (когда человек впервые ступил на Луну) – самый популярный первый шаг в истории

  • Minecraft – самая популярная видеоигра

  • Человек-паук – самый популярный супергерой

  • "Губка Боб" – самый популярный мультфильм

  • "Наруто" – самое популярное аниме

  • BTS – самый популярный бойз-бэнд

  • Blackpink – самая популярная девичья группа

  • Баскетболист Леброн Джеймс – самый популярный MVP (топ-игрок команды)

  • Выступление Бейонсе на фестивале Coachella – самое популярное выступление

  • Эйфелева башня – самая популярная культурная достопримечательность

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