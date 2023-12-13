Гарри Поттер и BTS. Google назвал самые популярные запросы за четверть века

Всемирно известная компания Google определила самые популярные поисковые запросы в своей системе за последние 25 лет.

Самые популярные запросы в Google за 25 лет

Команда компании опубликовала новый ролик с красноречивым названием "Google – 25 лет в поиске: самое запрашиваемое".

Как оказалось, довольно часто люди из разных уголков планеты интересовались достижениями легендарного футболиста Криштиану Роналду, звезд поп-сцены BTS и Тейлор Свифт, культовых персонажей, например, из вселенной Гарри Поттера.

Кроме того, пользователи сети хотели быть в курсе научных открытий.

Согласно данным Google, именно футбол – это вид спорта, который чаще всего искали в мире за последние 25 лет, а Криштиану Роналду – самый популярный спортсмен.

Кроме того, указано, что Тейлор Свифт, которую Time недавно признали "Человеком года-2023", стала самым популярным автором песен в поиске Google.

Мы также видим всеобщую человечность в самом популярном запросе в категории "как помочь – как помочь людям", - отмечают в Google. Поделиться

Вот как выглядят некоторые из самых популярных запросов за последние 25 лет: