Гарри Поттер и BTS. Google назвал самые популярные запросы за четверть века

Всемирно известная компания Google определила самые популярные поисковые запросы в своей системе за последние 25 лет.
Самые популярные запросы в Google за 25 лет
Команда компании опубликовала новый ролик с красноречивым названием "Google – 25 лет в поиске: самое запрашиваемое".
Как оказалось, довольно часто люди из разных уголков планеты интересовались достижениями легендарного футболиста Криштиану Роналду, звезд поп-сцены BTS и Тейлор Свифт, культовых персонажей, например, из вселенной Гарри Поттера.
Кроме того, пользователи сети хотели быть в курсе научных открытий.
Согласно данным Google, именно футбол – это вид спорта, который чаще всего искали в мире за последние 25 лет, а Криштиану Роналду – самый популярный спортсмен.
Кроме того, указано, что Тейлор Свифт, которую Time недавно признали "Человеком года-2023", стала самым популярным автором песен в поиске Google.
Вот как выглядят некоторые из самых популярных запросов за последние 25 лет:
Барби – самая популярная игрушка
Актерский состав фильмов о Гарри Поттере – самый популярный актерский состав
Сердце – самый популярный эмодзи
Пикачу – самый популярный покемон
Ice Bucket Challenge – самый популярный челлендж
Болливуд – самый популярный жанр фильмов.
1980-е – самое популярное десятилетие
"Лунная прогулка" астронавта Нила Армстронга (когда человек впервые ступил на Луну) – самый популярный первый шаг в истории
Minecraft – самая популярная видеоигра
Человек-паук – самый популярный супергерой
"Губка Боб" – самый популярный мультфильм
"Наруто" – самое популярное аниме
BTS – самый популярный бойз-бэнд
Blackpink – самая популярная девичья группа
Баскетболист Леброн Джеймс – самый популярный MVP (топ-игрок команды)
Выступление Бейонсе на фестивале Coachella – самое популярное выступление
Эйфелева башня – самая популярная культурная достопримечательность
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