Google Chrome начал рассылать сообщения об отключении блокировщиков рекламы и других популярных расширений из-за прекращения поддержки платформы Manifest v2.

Что известно о намерениях Google Chrome относительно быстрого отключения блокировщиков рекламы

Это расширение вскоре может перестать поддерживаться, поскольку оно не соответствует передовым практикам для расширений Chrome, подчеркивают аналитики на странице uBlock Origin. Поделиться

Отмечается , что сейчас самое популярное приложение для блокирования рекламы с аудиторией более 34 млн пользователей.

Ноутбук

Что известно о неприятных изменениях после запуска платформы Manifest V3

Тестовые версии Chrome уже обновились до версии 130, не имеющей поддержки Manifest V2. Поэтому поддержка многих популярных приложений прекратилась.

Выход более стабильной версии Chrome ожидается во второй половине октября.

Подчеркивается, что Manifest V3 заметно ухудшит возможности приложений по блокировке рекламы.

При этом вместо самостоятельной блокировки рекламного контента приложения будут вынуждены отправлять запросы на фильтрацию в Chrome.

Кроме того, список правил фильтрации существенно ограничен и не покрывает потребностей блокировщиков рекламы.

Остальные веб-браузеры, работающие на движке Chromium, включая Microsoft Edge и Opera, пока не обязаны полностью переходить на Manifest V3 и сохранят широкую поддержку V2 по меньшей мере до 2025 года.

Тем, кто не хочет мириться с рекламой, есть смысл уже сейчас рассмотреть переход на другой браузер. Оптимальной альтернативой Chrome может стать Safari или Firefoх. Дело в том, что их собственные двигатели позволяют поддерживать расширение независимо от изменений Google.