Google Chrome начнет отключать блокировщики рекламы. В чем причина
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Технологии
Дата публикации

Google Chrome начнет отключать блокировщики рекламы. В чем причина

Ноутбук
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Источник:  online.ua

Google Chrome начал рассылать сообщения об отключении блокировщиков рекламы и других популярных расширений из-за прекращения поддержки платформы Manifest v2.

Главные тезисы

  • Причина отключения блокировщиков рекламы в Google Chrome - прекращение поддержки платформы Manifest V3, что изменяет подходы к фильтрации контента и ухудшает опыт пользователей.
  • Браузеры на базе Chromium, такие как Microsoft Edge и Opera, не перешли на Manifest V3 и будут поддерживать V2 до 2025 года, что позволяет продолжать использовать блокировщики рекламы.
  • Запуск платформы Manifest V3 в Google Chrome вызовет негативные изменения для приложений по блокировке рекламы, так как они будут вынуждены отправлять запросы на фильтрацию в браузер.
  • Альтернативами для блокировки рекламы с помощью расширений в браузерах Chrome могут стать Safari и Firefox, обладающие собственными движками и сохраняющие возможность блокировки независимо от политики Google.
  • Ожидается, что более стабильная версия Google Chrome с Manifest V3 будет выпущена во второй половине октября, и пользователи могут столкнуться с ограничениями в работе популярных блокировщиков рекламы.

Что известно о намерениях Google Chrome относительно быстрого отключения блокировщиков рекламы

Это расширение вскоре может перестать поддерживаться, поскольку оно не соответствует передовым практикам для расширений Chrome, подчеркивают аналитики на странице uBlock Origin.

Отмечается , что сейчас самое популярное приложение для блокирования рекламы с аудиторией более 34 млн пользователей.

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Что известно о неприятных изменениях после запуска платформы Manifest V3

Тестовые версии Chrome уже обновились до версии 130, не имеющей поддержки Manifest V2. Поэтому поддержка многих популярных приложений прекратилась.

Выход более стабильной версии Chrome ожидается во второй половине октября.

Подчеркивается, что Manifest V3 заметно ухудшит возможности приложений по блокировке рекламы.

При этом вместо самостоятельной блокировки рекламного контента приложения будут вынуждены отправлять запросы на фильтрацию в Chrome.

Кроме того, список правил фильтрации существенно ограничен и не покрывает потребностей блокировщиков рекламы.

Остальные веб-браузеры, работающие на движке Chromium, включая Microsoft Edge и Opera, пока не обязаны полностью переходить на Manifest V3 и сохранят широкую поддержку V2 по меньшей мере до 2025 года.

Тем, кто не хочет мириться с рекламой, есть смысл уже сейчас рассмотреть переход на другой браузер. Оптимальной альтернативой Chrome может стать Safari или Firefoх. Дело в том, что их собственные двигатели позволяют поддерживать расширение независимо от изменений Google.

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