Розробники з Google працюють над створенням електронного помічника на базі ШІ, який орієнтовно матиме назву Gemini, однак ще не був анонсований.

Що відомо про створення Google ШІ для керування комп'ютером замість людини

Наразі розробка має кодову назву Джарвіс". Його ключовою метою буде автоматизація звичних дій користувачів під час роботи в браузері.

Очікується, що цей помічник виконуватиме усі завдання, які доручає йому користувач, зокрема, відкриватиме сторінки, заповнюватиме веб-форми, здійснюватиме пошук, компілюватиме дані тощо.

За інформацією джерел видання, електронного помічника планують презентувати у грудні цього року, однак плани можуть змінитись.

Google також може спочатку надати доступ до новинки тільки тестерам, щоб виявити і виправити помилки перед більш масштабним запуском.

Google

Аналогічні розробки проводять і інші провідні технологічні компанії.

Наприклад, Microsoft працює над асистентом Copilot Vision, який зможе переглядати вміст веб-сторінок, на яких перебуває користувач, щоб видавати йому найточніші поради та підказки.

У подальшому Google планує вийти за рамки контролю браузера. Планується створення агента на базі штучного інтелекту , який контролюватиме комп'ютер за вас, даючи змогу давати йому команди (наприклад, відкривати ваші робочі додатки та впорядковувати їх на екрані), взаємодіючи з системою від вашого імені.

Що відомо про використання Google ядерної енергії для підтримки проектів з ШІ

Корпорація Google першою у світі уклала контракт щодо отримання електроенергії від малих ядерних реакторів для підтримки власних проєктів у галузі штучного інтелекту.

Зазначається, що угода була укладена зі стартапом Kairos Power. У рамках цієї угоди планується будівництво 6 або 7 малих ядерних реакторів, які генеруватимуть 500 мегаватів електроенергії.

Запуск першого подібного реактора запланований на 2030 рік. Решту реакторів запустять до 2035 року.

У Google розраховують, що ця угода забезпечить низький рівень вуглецевих викидів в атмосферу під час живлення центрів обробки даних, які потребують великих обсягів електроенергії.