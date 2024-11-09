За прогнозами розробника ChatGPT, гендиректора компанії OpenAI Сема Альтмана, у найближчі 5 років штучний інтелект почне усвідомлювати сам себе.

Що відомо про появу самосвідомості у ШІ

Альтман пророкує, що у найближчі 5 років людство створить так званий AGI, який матиме самосвідомість.

За його словами, загальний штучний інтелект представлятиме собою теоретичну ітерацію ШІ, за допомогою якої штучний інтелект матиме самосвідомість, буде самостійно мислити, навчатись та виконувати ті самі інтелектуальні завдання, що й людина.

При цьому гендиректор OpenAI зазначив, що для створення інфраструктури, яка підтримуватиме ШІ із функціями самосвідомості, знадобиться близько 7 трлн доларів.

ШІ

Цю суму необхідно буде витратити на виробництво напівпровідників та будівництво дата-центрів.

Альтман очікує, що поява революційного ШІ не призведе до різких змін у житті людей, адже нові технології впроваджуватимуться поступово.

Я думаю, що через 5 років у нас будуть неймовірно швидкі темпи вдосконалення самої технології. Люди говоритимуть: 'Чувак, AGI прийшов і пішов'. Темпи прогресу просто божевільні, і ми відкриваємо все нові й нові речі, як у сфері ШІ, так і в усій решті науки, — переконує гендиректор OpenAI. Поширити

Що відомо про останні значні досягнення у сфері розробки ШІ

Компанія OpenAI запустила власну пошукову систему ChatGPT Search. Вона вже доступна для користувачів ChatGPT Plus і Team, а згодом запрацює для всіх.

Пошуковик зʼявився в текстовому полі для звичайних запитів. Він одразу шукає необхідну інформацію, а потім пропонує посилання на джерела. Причому пошуковик дозволяє формулювати запити в більш природній, розмовній формі.

Окрім цього в OpenAI готують наступника ChatGPT — систему на базі ШІ з умовною назвою “Оrion”.

В компанії очікують, що ця модель вийде на рівень загального ШІ, тобто матиме універсальність для розв’язання завдань будь-якої складності.