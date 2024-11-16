Ученые из Питтсбургского университета в США провели необычное исследование, предложив людям отличить стихи известных поэтов и созданные искусственным интеллектом ChatGPT.

Смогли ли участники исследования отличить стихи ChatGPT от поэзии известных поэтов

Отмечается, что исследователи поручили ChatGPT сочинить 5 стихотворений в стилистике 10 известных англоязычных поэтов.

Оценить поэзию авторства ИИ предложили 1600 участникам исследования. В частности, им было предложено 5 стихотворений одного из известных поэтов и 5 произведений, созданных ИИ.

Среди авторов были Уильям Шекспир, Эмили Дикинсон и Сильвия Плат.

Ученые удивили, что участники исследования плохо различали стихотворения известных поэтов от тех, которые были созданы ИИ.

ChatGPT научили создавать качественную поэзию

Четырем из пяти стихов от ChatGPT люди приписывали авторство настоящего поэта.

Это довольно странное явление, — признается ученый из Питтсбургского университета Эдуард Мачери. Поделиться

Кроме этого, 700 участникам исследования предложили оценить качество поэзии, атмосферу, глубину и ритм.

Они заявили, что стихи, созданные ChatGPT, выглядят более похожими на то, что их написал человек.

Что говорят ученые по поводу результатов исследования

Поэзия всегда будет нужна. Если эти люди в исследовании читали стихи искусственного интеллекта и им они понравились больше, чем поэзия, созданная человеком, то мне это замечательно. У них был хороший опыт со стихом, и мне все равно, кто его написал. Я чувствую, что есть место для всех поэтов — даже для поэтов-работ, — объясняет поэтесса Доротея Ласки. Поделиться

Подчеркивается, что предыдущие модели ChatGPT трехлетней давности не были столь ловкими в создании поэзии.

Ученые предполагают, что читатели предпочитают поэзию от ИИ, потому что она проще и доступнее.

Но ряд экспертов, в том числе работающие с ИИ, выражают опасения, что ChatGPT начнет формировать отношения людей с искусством. И это окажет негативное влияние.