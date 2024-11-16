ChatGPT удивил умением создавать качественную поэзию
Категория
Технологии
Дата публикации

ChatGPT удивил умением создавать качественную поэзию

ИИ
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Источник:  The Washington Post

Ученые из Питтсбургского университета в США провели необычное исследование, предложив людям отличить стихи известных поэтов и созданные искусственным интеллектом ChatGPT.

Главные тезисы

  • Исследование ученых из Питтсбургского университета показало, что участники с трудом различали стихи известных поэтов от созданных ChatGPT.
  • Четыре из пяти стихов от ChatGPT участники приписывали настоящим поэтам, вызывая удивление ученых.
  • Хотя поэзия от искусственного интеллекта может быть понятнее и доступнее, это может негативно повлиять на современное искусство.
  • Поэтесса Доротея Ласки считает, что важно уважать искусство вне зависимости от его создателя, высказывая позитивное отношение к поэзии от ИИ.
  • Ученые предполагают, что читатели предпочитают поэзию от ChatGPT из-за ее простоты и доступности, однако встречаются опасения по поводу возможного негативного влияния на восприятие искусства.

Смогли ли участники исследования отличить стихи ChatGPT от поэзии известных поэтов

Отмечается, что исследователи поручили ChatGPT сочинить 5 стихотворений в стилистике 10 известных англоязычных поэтов.

Оценить поэзию авторства ИИ предложили 1600 участникам исследования. В частности, им было предложено 5 стихотворений одного из известных поэтов и 5 произведений, созданных ИИ.

Среди авторов были Уильям Шекспир, Эмили Дикинсон и Сильвия Плат.

Ученые удивили, что участники исследования плохо различали стихотворения известных поэтов от тех, которые были созданы ИИ.

Люди не смогли отличить стихи ChatGPT от произведений известных поэтов
ChatGPT научили создавать качественную поэзию

Четырем из пяти стихов от ChatGPT люди приписывали авторство настоящего поэта.

Это довольно странное явление, — признается ученый из Питтсбургского университета Эдуард Мачери.

Кроме этого, 700 участникам исследования предложили оценить качество поэзии, атмосферу, глубину и ритм.

Они заявили, что стихи, созданные ChatGPT, выглядят более похожими на то, что их написал человек.

Что говорят ученые по поводу результатов исследования

Поэзия всегда будет нужна. Если эти люди в исследовании читали стихи искусственного интеллекта и им они понравились больше, чем поэзия, созданная человеком, то мне это замечательно. У них был хороший опыт со стихом, и мне все равно, кто его написал. Я чувствую, что есть место для всех поэтов — даже для поэтов-работ, — объясняет поэтесса Доротея Ласки.

Подчеркивается, что предыдущие модели ChatGPT трехлетней давности не были столь ловкими в создании поэзии.

Ученые предполагают, что читатели предпочитают поэзию от ИИ, потому что она проще и доступнее.

Но ряд экспертов, в том числе работающие с ИИ, выражают опасения, что ChatGPT начнет формировать отношения людей с искусством. И это окажет негативное влияние.

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