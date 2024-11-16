Науковці з Піттсбурзького університету у США провели незвичайне дослідження, запропонувавши людям відрізнити вірші відомих поетів та ті, що були створені штучним інтелектом ChatGPT.

Чи змогли учасники дослідження відрізнити вірші ChatGPT від поезії відомих поетів

Зазначається, що дослідники доручили ChatGPT скласти 5 віршів у стилістиці 10 відомих англомовних поетів.

Оцінити поезію авторства ШІ запропонували 1 тис 600 учасникам дослідження. Зокрема, їм було запропоновано 5 віршів одного з відомих поетів і 5 творів, створених ШІ.

Серед авторів був Вільям Шекспір, Емілі Дікінсон та Сільвія Плат.

Вчених здивувало, що учасники дослідження погано розрізняли вірші відомих поетів від тих, які були створені ШІ.

ChatGPT навчили створювати якісну поезію

Чотирьом з п'яти поезій від ChatGPT люди приписували авторство справжнього поета.

Це досить дивне явище, — зізнається науковець з Піттсбурзького університету Едуард Мачері. Поширити

Окрім цього 700 учасникам дослідження запропонували оцінити якість поезії, атмосферу, глибину та ритм.

Вони заявили, що вірші, створені ChatGPT, виглядають як більш схожі на те, що їх написала людина.

Що кажуть науковці з приводу результатів дослідження

Поезія завжди буде потрібна. Якщо ці люди в дослідженні читали вірші штучного інтелекту і їм вони сподобалися більше, ніж поезія, створена людиною, то для мене це чудово. У них був хороший досвід з віршем, і мені байдуже, хто його написав. Я відчуваю, що є місце для всіх поетів — навіть для поетів-роботів, — пояснює поетеса Доротея Ласкі. Поширити

Підкреслюється, що попередні моделі ChatGPT трирічної давнини не були настільки вправними у створенні поезії.

Вчені припускають, що читачі віддають перевагу поезії від ШІ, бо вона простіша та доступніша.

Але низка експертів, зокрема й ті, що працюють з ШІ, висловлюють побоювання, що ChatGPT почне формувати стосунки людей з мистецтвом. І це матиме негативний вплив.