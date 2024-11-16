ChatGPT здивував вмінням створювати якісну поезію
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Технології
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ChatGPT здивував вмінням створювати якісну поезію

ШІ
Джерело:  The Washington Post

Науковці з Піттсбурзького університету у США провели незвичайне дослідження, запропонувавши людям відрізнити вірші відомих поетів та ті, що були створені штучним інтелектом ChatGPT. 

Головні тези:

  • Учені з Піттсбурзького університету порівняли вірші відомих поетів та створені штучним інтелектом ChatGPT.
  • Учасники дослідження мали труднощі під час виявлення відмінностей віршів відомих поетів від тих, що були створені штучним інтелектом.
  • Чотирьом з п'яти поезій від ChatGPT учасники дослідження приписували авторство справжнього поета, що здивувало вчених.
  • Багато експертів висловлюють побоювання щодо того, що ChatGPT може вплинути на сприйняття мистецтва людьми та стосунки з ним.
  • Хоча поезія створена штучним інтелектом може бути простішою та доступнішою для сприйняття, це може мати негативний вплив на розвиток сучасного мистецтва.

Чи змогли учасники дослідження відрізнити вірші ChatGPT від поезії відомих поетів

Зазначається, що дослідники доручили ChatGPT скласти 5 віршів у стилістиці 10 відомих англомовних поетів.

Оцінити поезію авторства ШІ запропонували 1 тис 600 учасникам дослідження. Зокрема, їм було запропоновано 5 віршів одного з відомих поетів і 5 творів, створених ШІ.

Серед авторів був Вільям Шекспір, Емілі Дікінсон та Сільвія Плат.

Вчених здивувало, що учасники дослідження погано розрізняли вірші відомих поетів від тих, які були створені ШІ.

Люди не змогли відрізнити вірші ChatGPT від творів відомих поетів
ChatGPT навчили створювати якісну поезію

Чотирьом з п'яти поезій від ChatGPT люди приписували авторство справжнього поета.

Це досить дивне явище, — зізнається науковець з Піттсбурзького університету Едуард Мачері.

Окрім цього 700 учасникам дослідження запропонували оцінити якість поезії, атмосферу, глибину та ритм.

Вони заявили, що вірші, створені ChatGPT, виглядають як більш схожі на те, що їх написала людина.

Що кажуть науковці з приводу результатів дослідження

Поезія завжди буде потрібна. Якщо ці люди в дослідженні читали вірші штучного інтелекту і їм вони сподобалися більше, ніж поезія, створена людиною, то для мене це чудово. У них був хороший досвід з віршем, і мені байдуже, хто його написав. Я відчуваю, що є місце для всіх поетів — навіть для поетів-роботів, — пояснює поетеса Доротея Ласкі.

Підкреслюється, що попередні моделі ChatGPT трирічної давнини не були настільки вправними у створенні поезії.

Вчені припускають, що читачі віддають перевагу поезії від ШІ, бо вона простіша та доступніша.

Але низка експертів, зокрема й ті, що працюють з ШІ, висловлюють побоювання, що ChatGPT почне формувати стосунки людей з мистецтвом. І це матиме негативний вплив.

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