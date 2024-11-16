Науковці з Піттсбурзького університету у США провели незвичайне дослідження, запропонувавши людям відрізнити вірші відомих поетів та ті, що були створені штучним інтелектом ChatGPT.
Головні тези:
- Учені з Піттсбурзького університету порівняли вірші відомих поетів та створені штучним інтелектом ChatGPT.
- Учасники дослідження мали труднощі під час виявлення відмінностей віршів відомих поетів від тих, що були створені штучним інтелектом.
- Чотирьом з п'яти поезій від ChatGPT учасники дослідження приписували авторство справжнього поета, що здивувало вчених.
- Багато експертів висловлюють побоювання щодо того, що ChatGPT може вплинути на сприйняття мистецтва людьми та стосунки з ним.
- Хоча поезія створена штучним інтелектом може бути простішою та доступнішою для сприйняття, це може мати негативний вплив на розвиток сучасного мистецтва.
Чи змогли учасники дослідження відрізнити вірші ChatGPT від поезії відомих поетів
Зазначається, що дослідники доручили ChatGPT скласти 5 віршів у стилістиці 10 відомих англомовних поетів.
Оцінити поезію авторства ШІ запропонували 1 тис 600 учасникам дослідження. Зокрема, їм було запропоновано 5 віршів одного з відомих поетів і 5 творів, створених ШІ.
Серед авторів був Вільям Шекспір, Емілі Дікінсон та Сільвія Плат.
Вчених здивувало, що учасники дослідження погано розрізняли вірші відомих поетів від тих, які були створені ШІ.
Чотирьом з п'яти поезій від ChatGPT люди приписували авторство справжнього поета.
Окрім цього 700 учасникам дослідження запропонували оцінити якість поезії, атмосферу, глибину та ритм.
Вони заявили, що вірші, створені ChatGPT, виглядають як більш схожі на те, що їх написала людина.
Що кажуть науковці з приводу результатів дослідження
Підкреслюється, що попередні моделі ChatGPT трирічної давнини не були настільки вправними у створенні поезії.
Вчені припускають, що читачі віддають перевагу поезії від ШІ, бо вона простіша та доступніша.
Але низка експертів, зокрема й ті, що працюють з ШІ, висловлюють побоювання, що ChatGPT почне формувати стосунки людей з мистецтвом. І це матиме негативний вплив.
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