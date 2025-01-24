Компания OpenAI представила агента Operator на базе искусственного интеллекта, способного выполнять вместо человека сложные задачи в интернете в режиме реального времени.

Как работает ШИ-помощник Operator

Operator был создан с целью облегчения работы предпринимателям и повышения производительности пользования интернетом.

Модель представляет собой разумного агента, способного выполнять широкий спектр задач, включая автоматизацию клиентского обслуживания и управление сложными рабочими процессами.

Разработка создана на базе модели Computer-Using Agent, сочетая нейросеть GPT-4o и возможность обработки визуальных данных и навыки логического анализа.

Что может Operator от OpenAI

С помощью скриншотов Operator способен видеть интерфейсы, использовать клавиатуру, набирать текст и самостоятельно исправлять ошибки.

Operator is based on a new model we’re calling “computer-using agent” (CUA).



CUA combines GPT-4o's vision capabilities with advanced reasoning through reinforcement learning. It’s trained to control a computer in the same way a human would—it looks at the screen, and uses a… — OpenAI (@OpenAI) January 23, 2025

В случае действительной сложной для него задачи агент передает работу под контроль пользователя.

Перед выполнением важных действий, в частности ввода пароля, Operator требует подтверждения от пользователя.

Он также блокирует вредоносные запросы и запретный контент.

Агент уже сотрудничает с популярными сервисами, такими как DoorDash, Instacart, OpenTable и Uber. Он может заказывать еду или бронировать столики в ресторанах.

Теперь новый ШИ-помощник доступен только на территории США для подписчиков ChatGPT Pro.

Однако впоследствии OpenAI планирует расширить доступ к другим категориям пользователей, включая подписки Plus, Team и Enterprise, интегрировав агента в ChatGPT.