OpenAI представила ИИ-помощника для выполнения задач в сети
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OpenAI представила ИИ-помощника для выполнения задач в сети

ИИ
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Источник:  online.ua

Компания OpenAI представила агента Operator на базе искусственного интеллекта, способного выполнять вместо человека сложные задачи в интернете в режиме реального времени.

Главные тезисы

  • ИИ-помощник Operator от OpenAI разработан для выполнения сложных задач в Интернете в режиме реального времени, облегчая работу предпринимателей и повышая производительность пользователей.
  • Operator может автоматизировать клиентское обслуживание, управлять рабочими процессами, блокировать вредоносный контент и работать с различными интерфейсами.
  • ИИ-помощник способен использовать клавиатуру, набирать текст, исправлять ошибки и требует подтверждения пользователя перед выполнением важных действий, защищая его от потенциальных угроз.
  • Operator уже сотрудничает с известными сервисами, например, DoorDash, Instacart, OpenTable и Uber, обеспечивая возможность заказа еды или бронирования столов с помощью ИИ-помощника.
  • В настоящее время штучный интеллект Operator доступен только для подписчиков ChatGPT Pro в США, но в дальнейших планах OpenAI интегрировать его в другие категории подписок, такие как Plus, Team и Enterprise.

Как работает ШИ-помощник Operator

Operator был создан с целью облегчения работы предпринимателям и повышения производительности пользования интернетом.

Модель представляет собой разумного агента, способного выполнять широкий спектр задач, включая автоматизацию клиентского обслуживания и управление сложными рабочими процессами.

Разработка создана на базе модели Computer-Using Agent, сочетая нейросеть GPT-4o и возможность обработки визуальных данных и навыки логического анализа.

Что может Operator от OpenAI

С помощью скриншотов Operator способен видеть интерфейсы, использовать клавиатуру, набирать текст и самостоятельно исправлять ошибки.

В случае действительной сложной для него задачи агент передает работу под контроль пользователя.

Перед выполнением важных действий, в частности ввода пароля, Operator требует подтверждения от пользователя.

Он также блокирует вредоносные запросы и запретный контент.

Агент уже сотрудничает с популярными сервисами, такими как DoorDash, Instacart, OpenTable и Uber. Он может заказывать еду или бронировать столики в ресторанах.

Теперь новый ШИ-помощник доступен только на территории США для подписчиков ChatGPT Pro.

Однако впоследствии OpenAI планирует расширить доступ к другим категориям пользователей, включая подписки Plus, Team и Enterprise, интегрировав агента в ChatGPT.

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