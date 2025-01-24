Компания OpenAI представила агента Operator на базе искусственного интеллекта, способного выполнять вместо человека сложные задачи в интернете в режиме реального времени.
Главные тезисы
- ИИ-помощник Operator от OpenAI разработан для выполнения сложных задач в Интернете в режиме реального времени, облегчая работу предпринимателей и повышая производительность пользователей.
- Operator может автоматизировать клиентское обслуживание, управлять рабочими процессами, блокировать вредоносный контент и работать с различными интерфейсами.
- ИИ-помощник способен использовать клавиатуру, набирать текст, исправлять ошибки и требует подтверждения пользователя перед выполнением важных действий, защищая его от потенциальных угроз.
- Operator уже сотрудничает с известными сервисами, например, DoorDash, Instacart, OpenTable и Uber, обеспечивая возможность заказа еды или бронирования столов с помощью ИИ-помощника.
- В настоящее время штучный интеллект Operator доступен только для подписчиков ChatGPT Pro в США, но в дальнейших планах OpenAI интегрировать его в другие категории подписок, такие как Plus, Team и Enterprise.
Как работает ШИ-помощник Operator
Operator был создан с целью облегчения работы предпринимателям и повышения производительности пользования интернетом.
Модель представляет собой разумного агента, способного выполнять широкий спектр задач, включая автоматизацию клиентского обслуживания и управление сложными рабочими процессами.
Разработка создана на базе модели Computer-Using Agent, сочетая нейросеть GPT-4o и возможность обработки визуальных данных и навыки логического анализа.
Что может Operator от OpenAI
С помощью скриншотов Operator способен видеть интерфейсы, использовать клавиатуру, набирать текст и самостоятельно исправлять ошибки.
Operator is based on a new model we’re calling “computer-using agent” (CUA).— OpenAI (@OpenAI) January 23, 2025
CUA combines GPT-4o's vision capabilities with advanced reasoning through reinforcement learning. It’s trained to control a computer in the same way a human would—it looks at the screen, and uses a…
В случае действительной сложной для него задачи агент передает работу под контроль пользователя.
Перед выполнением важных действий, в частности ввода пароля, Operator требует подтверждения от пользователя.
Он также блокирует вредоносные запросы и запретный контент.
Агент уже сотрудничает с популярными сервисами, такими как DoorDash, Instacart, OpenTable и Uber. Он может заказывать еду или бронировать столики в ресторанах.
Теперь новый ШИ-помощник доступен только на территории США для подписчиков ChatGPT Pro.
Однако впоследствии OpenAI планирует расширить доступ к другим категориям пользователей, включая подписки Plus, Team и Enterprise, интегрировав агента в ChatGPT.
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