OpenAI представила ИИ для создания стволовых клеток
Категория
Технологии
Дата публикации

OpenAI представила ИИ для создания стволовых клеток

Биоинженерия
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Источник:  MIT Technology Review

Компания OpenAI представила модель искусственного интеллекта GPT-4b micro, которая претендует на то, чтобы стать настоящим прорывом в сфере биотехнологий.

Главные тезисы

  • Модель GPT-4b micro разработана OpenAI для улучшения процесса создания стволовых клеток, демонстрируя более 50% улучшение эффективности факторов трансформации белков.
  • Сотрудничество OpenAI с Retro Biosciences открывает новую эпоху использования искусственного интеллекта в биотехнологических исследованиях.
  • Применение биоинженерии и искусственного интеллекта позволяет повысить механизм превращения обычных клеток в стволовые.
  • Модель GPT-4b micro была обучена предлагать модификации для белков, улучшая их функциональность и открывая новые перспективы для регенеративной медицины и антивозрастных терапий.
  • В отличие от других моделей, GPT-4b micro сосредотачивается на разработке белков для конкретных функций, принося в биотехнологии новые возможности.

Что известно о новой революционной модели ИИ от OpenAI

Отмечается, что в сотрудничестве с Retro Biosciences OpenAI создала модель ИИ, демонстрирующая способность улучшать белки, превращающие обычные клетки в стволовые.

Стартап Retro Biosciences занимается поиском способов продлить человеческую жизнь и в этой связи предложил сотрудничество OpenAI в сфере белковой инженерии.

Специалисты по Retro Biosciences стремятся использовать белки, способные превращать клетки кожи в стволовые, которые, в свою очередь, могут формировать любые ткани.

ИИ успешно использовали для превращения обычных клеток в стволовые
Биоинженерия

Однако, несмотря на перспективность этого направления, процесс пока не обладает высокой эффективностью, поскольку только 1% клеток успешно проходит полную трансформацию.

Что известно о первых результатах работы GPT-4b micro

Со своей стороны, модель ИИ GPT-4b micro была обучена предлагать модификации для этих белков, повышающие их функциональность.

Разработчики из OpenAI заявляют, что предложения этой модели ИИ уже повысили эффективность определенных факторов трансформации более чем на 50%, что является настоящим прорывом.

Исполнительный директор Retro Biosciences Джо Бэтс-Лакруа высоко оценил работу GPT-4b micro по результатам лабораторных испытаний.

Мы сразу же привлекли эту модель в лабораторию и получили результаты в реальном мире, — подчеркнул Джо Беттс-Лакруа.

Предложения от GPT-4b micro способны улучшить клеточное программирование, открывая новые возможности для регенеративной медицины, создания органов и антивозрастных терапий.

Хотя модель GPT-4b micro еще не выпущена как коммерческий продукт, ее успех знаменует новую эру использования ИИ в научных исследованиях. В отличие от таких моделей, как AlphaFold от Google, прогнозирующих структуры белков, GPT-4b micro фокусируется на разработке белков для конкретных функций.

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