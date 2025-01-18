Компания OpenAI представила модель искусственного интеллекта GPT-4b micro, которая претендует на то, чтобы стать настоящим прорывом в сфере биотехнологий.

Что известно о новой революционной модели ИИ от OpenAI

Отмечается, что в сотрудничестве с Retro Biosciences OpenAI создала модель ИИ, демонстрирующая способность улучшать белки, превращающие обычные клетки в стволовые.

Стартап Retro Biosciences занимается поиском способов продлить человеческую жизнь и в этой связи предложил сотрудничество OpenAI в сфере белковой инженерии.

Специалисты по Retro Biosciences стремятся использовать белки, способные превращать клетки кожи в стволовые, которые, в свою очередь, могут формировать любые ткани.

Биоинженерия

Однако, несмотря на перспективность этого направления, процесс пока не обладает высокой эффективностью, поскольку только 1% клеток успешно проходит полную трансформацию.

Что известно о первых результатах работы GPT-4b micro

Со своей стороны, модель ИИ GPT-4b micro была обучена предлагать модификации для этих белков, повышающие их функциональность.

Разработчики из OpenAI заявляют, что предложения этой модели ИИ уже повысили эффективность определенных факторов трансформации более чем на 50%, что является настоящим прорывом.

Исполнительный директор Retro Biosciences Джо Бэтс-Лакруа высоко оценил работу GPT-4b micro по результатам лабораторных испытаний.

Мы сразу же привлекли эту модель в лабораторию и получили результаты в реальном мире, — подчеркнул Джо Беттс-Лакруа. Поделиться

Предложения от GPT-4b micro способны улучшить клеточное программирование, открывая новые возможности для регенеративной медицины, создания органов и антивозрастных терапий.