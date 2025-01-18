Компания OpenAI представила модель искусственного интеллекта GPT-4b micro, которая претендует на то, чтобы стать настоящим прорывом в сфере биотехнологий.
Главные тезисы
- Модель GPT-4b micro разработана OpenAI для улучшения процесса создания стволовых клеток, демонстрируя более 50% улучшение эффективности факторов трансформации белков.
- Сотрудничество OpenAI с Retro Biosciences открывает новую эпоху использования искусственного интеллекта в биотехнологических исследованиях.
- Применение биоинженерии и искусственного интеллекта позволяет повысить механизм превращения обычных клеток в стволовые.
- Модель GPT-4b micro была обучена предлагать модификации для белков, улучшая их функциональность и открывая новые перспективы для регенеративной медицины и антивозрастных терапий.
- В отличие от других моделей, GPT-4b micro сосредотачивается на разработке белков для конкретных функций, принося в биотехнологии новые возможности.
Что известно о новой революционной модели ИИ от OpenAI
Отмечается, что в сотрудничестве с Retro Biosciences OpenAI создала модель ИИ, демонстрирующая способность улучшать белки, превращающие обычные клетки в стволовые.
Стартап Retro Biosciences занимается поиском способов продлить человеческую жизнь и в этой связи предложил сотрудничество OpenAI в сфере белковой инженерии.
Специалисты по Retro Biosciences стремятся использовать белки, способные превращать клетки кожи в стволовые, которые, в свою очередь, могут формировать любые ткани.
Однако, несмотря на перспективность этого направления, процесс пока не обладает высокой эффективностью, поскольку только 1% клеток успешно проходит полную трансформацию.
Что известно о первых результатах работы GPT-4b micro
Со своей стороны, модель ИИ GPT-4b micro была обучена предлагать модификации для этих белков, повышающие их функциональность.
Разработчики из OpenAI заявляют, что предложения этой модели ИИ уже повысили эффективность определенных факторов трансформации более чем на 50%, что является настоящим прорывом.
Исполнительный директор Retro Biosciences Джо Бэтс-Лакруа высоко оценил работу GPT-4b micro по результатам лабораторных испытаний.
Предложения от GPT-4b micro способны улучшить клеточное программирование, открывая новые возможности для регенеративной медицины, создания органов и антивозрастных терапий.
Хотя модель GPT-4b micro еще не выпущена как коммерческий продукт, ее успех знаменует новую эру использования ИИ в научных исследованиях. В отличие от таких моделей, как AlphaFold от Google, прогнозирующих структуры белков, GPT-4b micro фокусируется на разработке белков для конкретных функций.
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