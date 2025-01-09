По словам американского миллиардера Илона Маска, специалисты в области искусственного интеллекта столкнулись с новой проблемой его дальнейшего развития.

Что известно о серьезной проблеме в дальнейшем развитии ИИ

Маск отметил, что в мире больше нет информации, которую можно использовать для дальнейшего обучения нейросетей. При этом эта информация иссякла еще в прошлом году.

По мнению миллиардера, решением проблемы может быть только получение синтетической информации, искусственный интеллект будет генерировать самостоятельно в процессе обучения.

Искусство интеллект

Маск подчеркнул, что это позволит ИИ оценивать себя и проводить процесс самообучения.

Бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер также соглашается, что в будущем все будет зависеть от информации, которую ИИ будет генерировать самостоятельно.

Как будут работать более совершенные модели ИИ и какие проблемы мешают этому

В отличие от нынешнего ИИ, часто сопоставляющего шаблоны на основе того, что модель видела раньше, будущие системы ИИ смогут решить проблемы шаг за шагом способом, напоминающим процесс мышления.

Такие техногиганты, как OpenAI и Microsoft, уже активно используют информацию, которую генерируют системы искусственного интеллекта для обучения собственных передовых моделей ИИ.

Аналитики Gartner отмечают, что 60% данных, используемых для дальнейшего обучения ИИ, сгенерированы самими нейросетями.

Такой подход создает риски того, что ШИ-модели могут стать более пристрастными и ограниченными, поскольку специально созданный для дальнейшего обучения контент неизбежно базируется на имеющихся материалах.

Сейчас именно дефицит имеющейся информации считается главной проблемой, замедляющей создание действительно революционных моделей ИИ.

Эффективность нового подхода можно будет оценить уже в 2025 году, когда, как ожидается, состоится выпуск GPT-5, который должен стать первым полноценным искусственным общим интеллектом.

Результаты последних исследований подтверждают, что чат-боты с ИИ все больше напоминают человеческий мозг.

В частности, подтвердилась гипотеза о том, что развивающиеся текстовые нейросети не только работают лучше, но и приобретают больше подобных черт с мозгом.

Со своей стороны Илон Маск прогнозирует, что до конца 2025 года ИИ станет умнее любого человека. А вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей вместе взятых, к 2030 году составляет 100%.