Модели искусственного интеллекта буквально через несколько часов способны воспроизвести личность человека со всеми уникальными чертами поведения и характера.

Что известно о способности ИИ за несколько часов скопировать личность человека

По результатам нового исследования Стэнфордского университета и специалистов Google DeepMind это уже вполне реалистичная концепция.

В настоящее время исследователям удалось создать несколько тысяч электронных копий реальных людей.

В частности, участники эксперимента должны давать ответы на вопросы о жизненных приоритетах, ценностях, взглядах, в том числе на социальные проблемы.

Человек и ШИ

Кроме того, люди выполняли задачи по логике для того, чтобы дать ученым больше представления о механизме принятия решений.

Эту информацию использовали для создания так называемых агентов моделирования, систем искусственного интеллекта, способных воспроизводить человеческое поведение с невероятной точностью.

Насколько эффективны электронные копии людей на базе ИИ

Результаты этих электронных копий на базе ИИ продемонстрировали 85% совпадений с ответами реальных людей, особенно в опросах о чертах личности и прогнозах социальных установок.

При этом цифровые копии людей испытывали трудности при интерактивных задачах с необходимостью принятия решений, где необходимо было делать выбор в зависимости от той или иной конкретной ситуации.

По итогам исследования ученые заключили, что такие технологии имеют свои потенциальные преимущества.

Эти цифровые копии могут использоваться для проведения социальных экспериментов, прогнозирования реакций на важные общественные события или изучения социальных институтов.

Технологию также могут использовать в будущем для воспроизведения личности умерших родственников.

Это также вызывает ряд опасений и беспокойства.

Возможность дублировать чью-либо личность только на основе 2 часов данных может привести к потенциальным нарушениям конфиденциальности, краже личных данных и "технологической" эксплуатации.

Поэтому ученые отмечают необходимость строгого контроля за разработкой и использованием подобных технологий.