Исследователи разработали систему выявления людей с повышенным риском совершения самоубийства, которая работает на базе искусственного интеллекта.
Главные тезисы
- Система VSAIL на базе искусственного интеллекта помогает выявить людей с повышенным риском самоубийства на основе результатов более 7 тысяч визитов пациентов.
- Эффективность активных оповещений системы в проведении скрининга на риск самоубийства превышает пассивные методы, стимулируя врачей проводить дополнительную оценку пациентов.
- Подход с автоматизированной диагностикой рисков и продуманными оповещениями помогает выявить больше пациентов, нуждающихся в помощи, и может быть успешно внедрен в других медицинских учреждениях для предотвращения самоубийств.
- Риск самоубийства может быть выявлен заблаговременно благодаря системе VSAIL, что поможет провести целенаправленные скрининговые беседы с пациентами, подверженными риску.
- Внедрение автоматизированных систем предупреждения самоубийств, таких как VSAIL, может стать важным шагом в усовершенствовании процессов предотвращения трагических случаев.
Как искусственный интеллект поможет врачам выявлять людей с повышенным риском к совершению самоубийства.
Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта уже испытывали систему VSAIL (Vanderbilt Suicide Attempt and Ideation Likelihood Model) на пациентах трех неврологических клиник.
В частности система проводила проверку пациентов во время визитов.
По результатам данных, полученных после 7 тыс 732 визитов пациентов, в течение 7 месяцев было сделано почти 600 уведомлений о повышенном риске совершения самоубийства с помощью системы VSAIL.
Что известно о первых результатах работы системы VSAIL
Ученые проводили сравнение двух методов подачи информации о рисках совершения самоубийства. Речь идет об активных оповещениях, прерывающих работу врача, и пассивном отображении в электронной медицинской карте пациента.
Таким образом, было установлено, что первый метод работает гораздо эффективнее с целью стимулирования проведения скрининга на риск самоубийства.
Отмечается, что 42% этих уведомлений стимулируют проводить оценку пациента. В то же время, в случае с пассивными оповещениями эффективность составляла всего 4%.
Однако исследователи также предупредили, что существует риск того, что врачи будут уставать от таких уведомлений и будут просто игнорировать их в случае чрезмерного количества.
Исследователи предположили, что подобные системы можно опробовать в других медицинских учреждениях.
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