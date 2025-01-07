Исследователи разработали систему выявления людей с повышенным риском совершения самоубийства, которая работает на базе искусственного интеллекта.

Как искусственный интеллект поможет врачам выявлять людей с повышенным риском к совершению самоубийства.

Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта уже испытывали систему VSAIL (Vanderbilt Suicide Attempt and Ideation Likelihood Model) на пациентах трех неврологических клиник.

В частности система проводила проверку пациентов во время визитов.

Повышенный риск самоубийства

По результатам данных, полученных после 7 тыс 732 визитов пациентов, в течение 7 месяцев было сделано почти 600 уведомлений о повышенном риске совершения самоубийства с помощью системы VSAIL.

Что известно о первых результатах работы системы VSAIL

Ученые проводили сравнение двух методов подачи информации о рисках совершения самоубийства. Речь идет об активных оповещениях, прерывающих работу врача, и пассивном отображении в электронной медицинской карте пациента.

Таким образом, было установлено, что первый метод работает гораздо эффективнее с целью стимулирования проведения скрининга на риск самоубийства.

Отмечается, что 42% этих уведомлений стимулируют проводить оценку пациента. В то же время, в случае с пассивными оповещениями эффективность составляла всего 4%.

Однако исследователи также предупредили, что существует риск того, что врачи будут уставать от таких уведомлений и будут просто игнорировать их в случае чрезмерного количества.

Большинство совершивших самоубийство обращались к врачу в течение года до своей смерти в основном по причинам, не связанным с психическим здоровьем. Но универсальный скрининг не практичен в каждой ситуации. Мы разработали VSAIL, чтобы помочь выявить пациентов с высоким риском и провести целенаправленные скрининговые беседы, — объясняет доктор медицинских наук Колин Уолш. Поделиться

Исследователи предположили, что подобные системы можно опробовать в других медицинских учреждениях.