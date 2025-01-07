Дослідники розробили систему виявлення людей з підвищеним ризиком до скоєння самогубства, яка працює на базі штучного інтелекту.
Головні тези:
- Дослідники розробили систему VSAIL для виявлення людей з підвищеним ризиком самогубства на базі штучного інтелекту.
- Ефективність системи підтверджена результатами понад 7 тисяч візитів пацієнтів, де було зроблено майже 600 оповіщень про підвищений ризик самогубства.
- Активні оповіщення виявилися набагато ефективнішими за пасивні у проведенні скринінгу на ризик самогубства.
- Застосування автоматизованого діагностування ризиків у поєднанні з продуманими оповіщеннями може допомогти виявити більше пацієнтів, які потребують допомоги.
- Система VSAIL може бути впроваджена в інших медичних установах, щоб підвищити ефективність запобігання самогубствам.
Як штучний інтелект допомогатиме лікарям виявляти людей з підвищеним ризиком до скоєння самогубства
Зазначається, що науковці з Медичного центру Університету Вандербільта вже випробовували систему VSAIL (Vanderbilt Suicide Attempt and Ideation Likelihood Model) на пацієнтах трьох неврологічних клінік.
Зокрема, система проводила перевірку пацієнтів під час візитів.
За результатами даних, отриманих після 7 тис 732 візитів пацієнтів протягом 7 місяців було зроблено майже 600 оповіщень про підвищений ризик скоєння самогубства за допомогою системи VSAIL.
Що відомо про перші результати роботи системи VSAIL
Науковці проводили порівняння двох методів подачі інформації щодо ризиків скоєння самогубства. Мова йде про активні оповіщення, які переривають роботу лікаря, та пасивне відображення в електронній медичній карті пацієнта.
Таким чином було встановлено, що перший метод працює набагато ефективніше із метою стимулювання проведення скринінгу на ризик самогубства.
Зазначається, що 42% цих оповіщень стимулювати проводити оцінку пацієнта. У той же час, у випадку з пасивними оповіщеннями ефективність складала лише 4%.
Однак дослідники також попереджили, що існує ризик того, що лікарі втомлюватимуться від таких оповіщень і просто ігноруватимуть їх у разі надмірної кількості.
Дослідники припустили, що подібні системи можна випробувати в інших медичних установах.
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