Дослідники розробили систему виявлення людей з підвищеним ризиком до скоєння самогубства, яка працює на базі штучного інтелекту.

Як штучний інтелект допомогатиме лікарям виявляти людей з підвищеним ризиком до скоєння самогубства

Зазначається, що науковці з Медичного центру Університету Вандербільта вже випробовували систему VSAIL (Vanderbilt Suicide Attempt and Ideation Likelihood Model) на пацієнтах трьох неврологічних клінік.

Зокрема, система проводила перевірку пацієнтів під час візитів.

Підвищений ризик самогубства

За результатами даних, отриманих після 7 тис 732 візитів пацієнтів протягом 7 місяців було зроблено майже 600 оповіщень про підвищений ризик скоєння самогубства за допомогою системи VSAIL.

Що відомо про перші результати роботи системи VSAIL

Науковці проводили порівняння двох методів подачі інформації щодо ризиків скоєння самогубства. Мова йде про активні оповіщення, які переривають роботу лікаря, та пасивне відображення в електронній медичній карті пацієнта.

Таким чином було встановлено, що перший метод працює набагато ефективніше із метою стимулювання проведення скринінгу на ризик самогубства.

Зазначається, що 42% цих оповіщень стимулювати проводити оцінку пацієнта. У той же час, у випадку з пасивними оповіщеннями ефективність складала лише 4%.

Однак дослідники також попереджили, що існує ризик того, що лікарі втомлюватимуться від таких оповіщень і просто ігноруватимуть їх у разі надмірної кількості.

Більшість людей, які вчинили самогубство, зверталися до лікаря впродовж року до своєї смерті здебільшого через причини, не пов'язані з психічним здоров'ям. Але універсальний скринінг не є практичним у кожній ситуації. Ми розробили VSAIL, щоб допомогти виявити пацієнтів з високим ризиком і провести цілеспрямовані скринінгові бесіди, — пояснює доктор медичних наук Колін Волш. Поширити

Дослідники припустили, що подібні системи можна випробувати в інших медичних установах.