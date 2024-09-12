Лідер відомого американського рок-гурту Bon Jovi Джон Бон Джові с запобіг спробі жінки покінчити життя самогубством під час зйомок кліпу.

Що відомо про порятунок Бон Джові жінки, що хотіла накласти на себе руки

Зазначається, що неподалік від місця зйомок кліпу на одну з пісень Bon Jovi жінка спробувала стрибнути з мосту.

Підкреслюється, що інцидент стався під час зйомок музичного відео на пісню "People's House".

Зокрема, фронтмен гурту Джон Бон Джові помітив жінку, яка видерлась на зовнішній виступ мосту Джона Зайгенталера в Нешвіллі.

Вона трималась за поручні та готувалась стрибнути вниз.

Відео з місця події було опубліковано поліцейським управлінням Нешвілла. На кадрах видно, як Бон Джові повільно підходить до жінки на відомому мосту.

Музикант зупинився за кілька кроків від жінки і розмовляв з нею, намагаючись відмовити від скоєння самогубства.

Чим закінчилась ця історія

Врешті-решт, співаку та ще одному перехожому вдалось переконати жінку відмовитись від намірів стрибнути з мосту.

На записі видно, як вони допомагають їй перелізти назад через поручні та продовжують розмовляти, щоб стабілізувати ситуацію.