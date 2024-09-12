Культовий співак Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства ― відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Культовий співак Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства ― відео

Джон Бон Джові
Джерело:  Page Six

Лідер відомого американського рок-гурту Bon Jovi Джон Бон Джові с запобіг спробі жінки покінчити життя самогубством під час зйомок кліпу. 

Головні тези:

  • Лідер гурту Bon Jovi, Джон Бон Джові, запобіг спробі жінки покінчити життя самогубством під час зйомок кліпу.
  • Жінка спробувала стрибнути з мосту під час зйомок музичного відео на одну з пісень Bon Jovi.
  • Бон Джові вдалося разом з іншим перехожим переконати жінку відмовитись від намірів та врятувати її від трагедії.
  •  Співак намагався допомогти жінці перелізти назад через поручні мосту та стабілізувати ситуацію.
  • Історія порятунку Бон Джові жінки стала свідченням про важливість таціонального підходу до тих, хто опиняється у складних життєвих ситуаціях.

Що відомо про порятунок Бон Джові жінки, що хотіла накласти на себе руки

Зазначається, що неподалік від місця зйомок кліпу на одну з пісень Bon Jovi жінка спробувала стрибнути з мосту.

Підкреслюється, що інцидент стався під час зйомок музичного відео на пісню "People's House".

Зокрема, фронтмен гурту Джон Бон Джові помітив жінку, яка видерлась на зовнішній виступ мосту Джона Зайгенталера в Нешвіллі.

Вона трималась за поручні та готувалась стрибнути вниз.

Відео з місця події було опубліковано поліцейським управлінням Нешвілла. На кадрах видно, як Бон Джові повільно підходить до жінки на відомому мосту.

Музикант зупинився за кілька кроків від жінки і розмовляв з нею, намагаючись відмовити від скоєння самогубства.

Чим закінчилась ця історія

Врешті-решт, співаку та ще одному перехожому вдалось переконати жінку відмовитись від намірів стрибнути з мосту.

На записі видно, як вони допомагають їй перелізти назад через поручні та продовжують розмовляти, щоб стабілізувати ситуацію.

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