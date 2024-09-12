Лідер відомого американського рок-гурту Bon Jovi Джон Бон Джові с запобіг спробі жінки покінчити життя самогубством під час зйомок кліпу.
Головні тези:
- Лідер гурту Bon Jovi, Джон Бон Джові, запобіг спробі жінки покінчити життя самогубством під час зйомок кліпу.
- Жінка спробувала стрибнути з мосту під час зйомок музичного відео на одну з пісень Bon Jovi.
- Бон Джові вдалося разом з іншим перехожим переконати жінку відмовитись від намірів та врятувати її від трагедії.
- Співак намагався допомогти жінці перелізти назад через поручні мосту та стабілізувати ситуацію.
- Історія порятунку Бон Джові жінки стала свідченням про важливість таціонального підходу до тих, хто опиняється у складних життєвих ситуаціях.
Що відомо про порятунок Бон Джові жінки, що хотіла накласти на себе руки
Зазначається, що неподалік від місця зйомок кліпу на одну з пісень Bon Jovi жінка спробувала стрибнути з мосту.
Підкреслюється, що інцидент стався під час зйомок музичного відео на пісню "People's House".
Зокрема, фронтмен гурту Джон Бон Джові помітив жінку, яка видерлась на зовнішній виступ мосту Джона Зайгенталера в Нешвіллі.
Вона трималась за поручні та готувалась стрибнути вниз.
Відео з місця події було опубліковано поліцейським управлінням Нешвілла. На кадрах видно, як Бон Джові повільно підходить до жінки на відомому мосту.
Музикант зупинився за кілька кроків від жінки і розмовляв з нею, намагаючись відмовити від скоєння самогубства.
Чим закінчилась ця історія
Врешті-решт, співаку та ще одному перехожому вдалось переконати жінку відмовитись від намірів стрибнути з мосту.
На записі видно, як вони допомагають їй перелізти назад через поручні та продовжують розмовляти, щоб стабілізувати ситуацію.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-