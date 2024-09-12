Лидер известной американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови предотвратил попытку женщины покончить жизнь самоубийством во время съемок клипа.
Главные тезисы
- Бон Джови предотвратил попытку самоубийства женщины во время съемок музыкального видео на мосту.
- Лидер группы медленно подошел к женщине и убедил ее отказаться от намерений покончить с собой.
- Спасение женщины стало образцом важности национального подхода к людям в сложных жизненных ситуациях.
- Помощь Бон Джови женщине включала переубеждение от прыжка с моста и стабилизацию обстановки.
- Видео с места происшествия и фотографии показывают, как певец и другой человек помогли спасти жизнь женщины.
Что известно о спасении Бон Джовы женщины, которая хотела покончить с собой
Отмечается, что неподалеку от места съемок клипа на одну из песен Bon Jovi женщина попыталась прыгнуть с моста.
Подчеркивается, что инцидент произошел во время съемок музыкального видео на песню People's House.
В частности, фронтмен группы Джон Бон Джови заметил женщину, взобравшуюся на внешнее выступление моста Джона Зайгенталера в Нэшвилле.
Она держалась за перила и готовилась прыгнуть вниз.
Видео с места происшествия было опубликовано полицейским управлением Нэшвилла. На кадрах видно, как Бон Джови медленно подходит женщине на известном мосту.
Музыкант остановился в нескольких шагах от женщины и разговаривал с ней, пытаясь отказать от совершения самоубийства.
Чем закончилась эта история
В конце концов, певцу и другому прохожему удалось убедить женщину отказаться от намерений прыгнуть с моста.
На записи видно, как они помогают ей перелезть назад через перила и продолжают разговаривать, чтобы стабилизировать ситуацию.
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