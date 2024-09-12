Культовый певец Джон Бон Джови спас женщину от самоубийства ― видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Культовый певец Джон Бон Джови спас женщину от самоубийства ― видео

Джон Бон Джови
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Источник:  Page Six

Лидер известной американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови предотвратил попытку женщины покончить жизнь самоубийством во время съемок клипа.

Главные тезисы

  • Бон Джови предотвратил попытку самоубийства женщины во время съемок музыкального видео на мосту.
  • Лидер группы медленно подошел к женщине и убедил ее отказаться от намерений покончить с собой.
  • Спасение женщины стало образцом важности национального подхода к людям в сложных жизненных ситуациях.
  • Помощь Бон Джови женщине включала переубеждение от прыжка с моста и стабилизацию обстановки.
  • Видео с места происшествия и фотографии показывают, как певец и другой человек помогли спасти жизнь женщины.

Что известно о спасении Бон Джовы женщины, которая хотела покончить с собой

Отмечается, что неподалеку от места съемок клипа на одну из песен Bon Jovi женщина попыталась прыгнуть с моста.

Подчеркивается, что инцидент произошел во время съемок музыкального видео на песню People's House.

В частности, фронтмен группы Джон Бон Джови заметил женщину, взобравшуюся на внешнее выступление моста Джона Зайгенталера в Нэшвилле.

Она держалась за перила и готовилась прыгнуть вниз.

Видео с места происшествия было опубликовано полицейским управлением Нэшвилла. На кадрах видно, как Бон Джови медленно подходит женщине на известном мосту.

Музыкант остановился в нескольких шагах от женщины и разговаривал с ней, пытаясь отказать от совершения самоубийства.

Чем закончилась эта история

В конце концов, певцу и другому прохожему удалось убедить женщину отказаться от намерений прыгнуть с моста.

На записи видно, как они помогают ей перелезть назад через перила и продолжают разговаривать, чтобы стабилизировать ситуацию.

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