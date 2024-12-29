Каким будет 2025 год для Украины и мира — прогноз ИИ "Ванга"

Искусственный интеллект в образе провидицы Ванги озвучил свой собственный неожиданный прогноз на 2025 год. По мнению ИИ, следующий год может стать переломным как для Украины, так и для страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- ИИ верит в успешное контрнаступление ВСУ и продолжение международной поддержки Украины.
- Российскому диктатору может грозить изоляция, а в РФ начнутся бунты.
- Также возможна экономическая блокада Тайваня Китаем.
ИИ спрогнозировал ключевые события 2025 года
Война России против Украины:
"Ванга" считает, что в следующем году произойдет долгожданный перелом в войне. Широкое контрнаступлениет ВСУ вернет ключевые территории, а международное соглашение обеспечит долгосрочную поддержку Украины.
Путин и Россия:
По убеждению ИИ, российский диктатор столкнется со многими проблемами: изоляцией, внутренними склоками в РФ и кризисом здоровья.
Более того, указано, что Россию могут охватить бунты, а геополитические маневры Путина углубят международную изоляцию.
Дональд Трамп:
Будущему президенту США также будет непросто, ведь его ждут неожиданные юридические вызовы.
Несмотря на это, как прогнозирует ИИ, Трамп взрастит мощную медиа-империю, что усилит его влияние.
Кроме того, возрастет вероятность формирования альянса с восточным лидером, что якобы спровоцирует конфликты.
Другие важные события в мире:
Что интересно, ИИ прогнозирует историческое мирное соглашение между Саудовской Аравией и Ираном.
Также может начаться экономическая блокада Тайваня Китаем, на которую очень резко отреагирует Запад.
На северо-западе Тихого океана может произойти мощное землетрясение.
Наука и спорт:
Стоит обратить внимание на то, что ИИ “Ванга” рассчитывает на настоящий прорывы в сфере искусственного интеллекта, который поспособствует разработке лекарств, однако спровоцирует протесты из-за потери рабочих мест.
Также вроде бы существует высокая вероятность того, что сборная Англии по футболу выигрывает международный турнир, открыв новую футбольную звезду.
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