Каким будет 2025 год для Украины и мира — прогноз ИИ "Ванга"
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Каким будет 2025 год для Украины и мира — прогноз ИИ "Ванга"

Ванга
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Источник:  The Sun

Искусственный интеллект в образе провидицы Ванги озвучил свой собственный неожиданный прогноз на 2025 год. По мнению ИИ, следующий год может стать переломным как для Украины, так и для страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • ИИ верит в успешное контрнаступление ВСУ и продолжение международной поддержки Украины.
  • Российскому диктатору может грозить изоляция, а в РФ начнутся бунты.
  • Также возможна экономическая блокада Тайваня Китаем.

ИИ спрогнозировал ключевые события 2025 года

Война России против Украины:

"Ванга" считает, что в следующем году произойдет долгожданный перелом в войне. Широкое контрнаступлениет ВСУ вернет ключевые территории, а международное соглашение обеспечит долгосрочную поддержку Украины.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Путин и Россия:

По убеждению ИИ, российский диктатор столкнется со многими проблемами: изоляцией, внутренними склоками в РФ и кризисом здоровья.

Более того, указано, что Россию могут охватить бунты, а геополитические маневры Путина углубят международную изоляцию.

Дональд Трамп:

Будущему президенту США также будет непросто, ведь его ждут неожиданные юридические вызовы.

Несмотря на это, как прогнозирует ИИ, Трамп взрастит мощную медиа-империю, что усилит его влияние.

Кроме того, возрастет вероятность формирования альянса с восточным лидером, что якобы спровоцирует конфликты.

Фото: flickr.com

Другие важные события в мире:

  1. Что интересно, ИИ прогнозирует историческое мирное соглашение между Саудовской Аравией и Ираном.

  2. Также может начаться экономическая блокада Тайваня Китаем, на которую очень резко отреагирует Запад.

  3. На северо-западе Тихого океана может произойти мощное землетрясение.

Наука и спорт:

  • Стоит обратить внимание на то, что ИИ “Ванга” рассчитывает на настоящий прорывы в сфере искусственного интеллекта, который поспособствует разработке лекарств, однако спровоцирует протесты из-за потери рабочих мест.

  • Также вроде бы существует высокая вероятность того, что сборная Англии по футболу выигрывает международный турнир, открыв новую футбольную звезду.

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