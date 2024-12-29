Яким буде 2025 рік для України та світу — прогноз ШІ "Ванга"

Штучний інтелект в образі провидиці Ванги озвучив свій власний неочікуваний прогноз на 2025 рік. На переконання ШІ, наступний рік може стати переломним як для України, так і для країни-агресорки Росії.

ШІ спрогнозував ключові події 2025 року

Війна Росії проти України:

"Ванга" вважає, що наступного року станеться довгоочікуваний перелом у війні. Успішний контрнаступ ЗСУ дасть можливість деокупувати ключові території, а міжнародна угода забезпечить довгострокову підтримку України.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Путін і Росія:

На переконання ШІ, російський диктатор стикнеться з багатьма проблемами: ізоляцією, внутрішніми чварами в РФ та кризою здоров’я.

Ба більше, вказано, що Росію можуть охопити бунти, а геополітичні маневри Путіна поглиблять міжнародну ізоляцію.

Дональд Трамп:

Майбутньому президенту США також буде непросто, адже на нього чекають неочікувані юридичні виклики.

Попри це, як прогнозує ШІ, Трамп виплекає потужну медіа-імперію, що посилить його вплив.

Окрім того, зросте ймовірність формування альянсу зі східним лідером, який нібито спровокує конфлікти.

Фото: flickr.com

Інші важливі події у світі:

Що цікаво, ШІ прогнозує історичну мирну угоду між Саудівською Аравією та Іраном. Також може початися економічна блокада Тайваню Китаєм, на яку вкрай різко відреагує Захід. На північному заході Тихого океану може статися потужний землетрус.

Наука і спорт: