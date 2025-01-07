Моделі штучного інтелекту буквально за кілька годин здатні відтворити особистість людини із усіма унікальними рисами поведінки та характеру.

Що відомо про здатність ШІ за кілька годин скопіювати особистість людини

За результатами нового дослідження Стенфордського університету і фахівців Google DeepMind, це вже цілком реалістична концепція.

Наразі дослідникам вдалось створити кілька тисяч електронних копій реальних людей.

Зокрема, учасники експерименту мали давати відповіді на запитання щодо життєвих пріоритетів, цінностей, поглядів, в тому числі на соціальні проблеми.

Людина та ШІ

Окрім цього люди виконували завдання з логіки для того, аби дати науковцям більше уявлення щодо механізмі ухвалення рішень.

Цю інформацію використали для створення так званих “агентів моделювання”, систем штучного інтелекту, здатних відтворювати людську поведінку з неймовірною точністю.

Наскільки ефективними виявились електронні копії людей на базі ШІ

Результати цих електронних копій на базі ШІ продемонстрували 85% збігів з відповідями реальних людей, особливо в опитуваннях щодо рис особистості і прогнозах соціальних установок.

При цьому цифрові копії людей відчували труднощі під час інтерактивних завдань з необхідністю ухвалення рішень, де необхідно було робити вибір в залежності від тої чи іншої конкретної ситуації.

За підсумками дослідження науковці зробили висновок, що такі технології мають свої потенційні переваги.

Ці цифрові копії можуть використовуватись для проведення соціальних експериментів, прогнозування реакцій на важливі суспільні події, або вивчення соціальних інституцій.

Технологію також можуть використовувати у майбутньому для відтворення особистості померлих родичів.

Це також викликає низку побоювань і занепокоєння.

Можливість дублювати чиюсь особистість лише на основі 2 годин даних може призвести до потенційних порушень конфіденційності, крадіжки особистих даних і "технологічної" експлуатації.

Тому вчені наголошують на необхідності суворого контролю над розробкою і використанням подібних технологій.