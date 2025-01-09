За словами американського мільярдера Ілона Маска, спеціалісти у галузі штучного інтелекту зіткнулись із новою проблемою у його подальшому розвитку.

Що відомо про серйозну проблему у подальшому розвитку ШІ

Маск зазначив, що у світі більше не має інформації, яку можна використовувати для подальшого навчання нейромереж. При цьому ця інформація вичерпалась ще минулого року.

На думку мільярдера, вирішенням проблеми може бути тільки отримання синтетичної інформації, яку штучний інтелект генеруватиме самостійно у процесі навчання.

Штучник інтелект

Маск підкреслив, що це дозволить ШІ оцінювати себе і проводити процес самонавчання.

Колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер також погоджується, що у майбутньому все залежатиме від інформації, яку ШІ генеруватиме самостійно.

Яким чином працюватимуть більш досконалі моделі ШІ і які проблеми заважають цьому

На відміну від нинішнього ШІ, який часто зіставляє шаблони на основі того, що модель бачила раніше, майбутні системи ШІ зможуть розв'язати проблеми крок за кроком у спосіб, що нагадує процес мислення.

Такі техногіганти, як OpenAI й Microsoft вже активно використовують інформацію, яку генерують системи штучного інтелекту для навчання власних передових моделей ШІ.

Аналітики Gartner зазначають, що 60% даних, які використовуються для подальшого навчання ШІ, сгенеровані самими нейромережами.

Такий підход створює ризики того, що ШІ-моделі можуть стати більш упередженими й обмеженими, оскільки спеціально створений для подальшого навчання контент неминуче базується на вже наявних матеріалах.

Наразі саме дефіцит наявної інформації вважається головною проблемою, яка сповільнює створення дійсно революційних моделей ШІ.

Ефективність нового підходу можна буде оцінити вже в 2025 році, коли, як очікується, відбудеться реліз GPT-5, який має стати першим повноцінним штучним загальним інтелектом.

Результати останніх досліджень підтверджують, що чат-боти із ШІ все більше нагадують людський мозок.

Зокрема, підтвердилася гіпотеза про те, що розвиваючись, текстові нейромережі не тільки працюють краще, а й набувають більше подібних рис із мозком.

Зі свого боку Ілон Маск прогнозує, що до кінця 2025 року ШІ стане розумнішим за будь-яку людину. А ймовірність того, що ШІ перевершить інтелект усіх людей, разом узятих, до 2030 року становить 100%.