Новые модели телевизоров Samsung будут иметь ИИ-функции

В новых телевизорах Samsung QD-OLED, Neo QLED, The Frame и The Frame Pro будет встроен искусственный интеллект Vision AI. Согласно сообщениям, для его разработки компания сотрудничала с большинством крупных игроков этой области, в частности OpenAI.
Главные тезисы
- Новые модели телевизоров Samsung будут иметь функции искусственного интеллекта Vision AI для предоставления персонализированных рекомендаций и индивидуальных услуг.
- Искусственный интеллект в телевизорах Samsung разработан в сотрудничестве с OpenAI, Microsoft Copilot и Google.
- ШИ-функции позволяют упростить использование техники и расширить возможности, например, чат-бот для поиска информации о фильмах.
- Новое поколение холодильников Samsung с интегрированным ШИ имеет функцию Family Hub, автоматически определяющую истощение запасов продуктов и предлагающую варианты их покупки.
- Технология искусственного интеллекта в холодильниках позволяет анализировать содержимое и делать актуальные предложения по пополнению запасов в сотрудничестве с сервисом Instacart.
Samsung совместно с OpenAI разработал ИИ-функции для телевизоров
Компания может использовать модели GPT, Dali, Whisper и o1 от OpenAI для внедрения таких функций как персонализированные рекомендации контента, чат-бот, поддержка многозадачности, перевод в реальном времени, индивидуальные услуги по уходу за здоровьем и развлечения на телевизорах Samsung.
Чат-бот облегчит перенос поиска информации о кино со смартфона на телевизор. Благодаря Vision AI пользователь сможет получить рекомендации по фильмам, похожим на то, что он недавно смотрел.
Также бот сможет ответить на вопрос о сюжете фильма или актера. Это позволит избежать необходимости брать смартфон и искать вручную информацию.
Новое поколение холодильников Samsung имеет интегрированный ИИ
Смарт-холодильники от Samsung получили новую функцию Family Hub, позволяющую автоматически определять истощение запасов продуктов и предлагать варианты по их быстрой покупке.
В реализации этой функции компания сотрудничала с Instacart, что позволяет пользователям заказывать продукты с помощью дисплея холодильника.
В настоящее время в Samsung предлагают 2 модели таких холодильников с экранами на 9 и 32 дюйма.
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