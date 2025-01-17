Новые модели телевизоров Samsung будут иметь ИИ-функции

В новых телевизорах Samsung QD-OLED, Neo QLED, The Frame и The Frame Pro будет встроен искусственный интеллект Vision AI. Согласно сообщениям, для его разработки компания сотрудничала с большинством крупных игроков этой области, в частности OpenAI.

Samsung совместно с OpenAI разработал ИИ-функции для телевизоров

Компания может использовать модели GPT, Dali, Whisper и o1 от OpenAI для внедрения таких функций как персонализированные рекомендации контента, чат-бот, поддержка многозадачности, перевод в реальном времени, индивидуальные услуги по уходу за здоровьем и развлечения на телевизорах Samsung.

Чат-бот облегчит перенос поиска информации о кино со смартфона на телевизор. Благодаря Vision AI пользователь сможет получить рекомендации по фильмам, похожим на то, что он недавно смотрел.

Также бот сможет ответить на вопрос о сюжете фильма или актера. Это позволит избежать необходимости брать смартфон и искать вручную информацию.

Кстати, кроме ИИ-моделей OpenAI Samsung также говорит, что некоторые возможности Vision AI базируются на моделях Microsoft Copilot. Поделиться

Новое поколение холодильников Samsung имеет интегрированный ИИ

Смарт-холодильники от Samsung получили новую функцию Family Hub, позволяющую автоматически определять истощение запасов продуктов и предлагать варианты по их быстрой покупке.

В реализации этой функции компания сотрудничала с Instacart, что позволяет пользователям заказывать продукты с помощью дисплея холодильника.

В настоящее время в Samsung предлагают 2 модели таких холодильников с экранами на 9 и 32 дюйма.