Новые модели телевизоров Samsung будут иметь ИИ-функции
Категория
Технологии
Дата публикации

Новые модели телевизоров Samsung будут иметь ИИ-функции

Samsung
Читати українською
Источник:  online.ua

В новых телевизорах Samsung QD-OLED, Neo QLED, The Frame и The Frame Pro будет встроен искусственный интеллект Vision AI. Согласно сообщениям, для его разработки компания сотрудничала с большинством крупных игроков этой области, в частности OpenAI.

Главные тезисы

  • Новые модели телевизоров Samsung будут иметь функции искусственного интеллекта Vision AI для предоставления персонализированных рекомендаций и индивидуальных услуг.
  • Искусственный интеллект в телевизорах Samsung разработан в сотрудничестве с OpenAI, Microsoft Copilot и Google.
  • ШИ-функции позволяют упростить использование техники и расширить возможности, например, чат-бот для поиска информации о фильмах.
  • Новое поколение холодильников Samsung с интегрированным ШИ имеет функцию Family Hub, автоматически определяющую истощение запасов продуктов и предлагающую варианты их покупки.
  • Технология искусственного интеллекта в холодильниках позволяет анализировать содержимое и делать актуальные предложения по пополнению запасов в сотрудничестве с сервисом Instacart.

Samsung совместно с OpenAI разработал ИИ-функции для телевизоров

Компания может использовать модели GPT, Dali, Whisper и o1 от OpenAI для внедрения таких функций как персонализированные рекомендации контента, чат-бот, поддержка многозадачности, перевод в реальном времени, индивидуальные услуги по уходу за здоровьем и развлечения на телевизорах Samsung.

Чат-бот облегчит перенос поиска информации о кино со смартфона на телевизор. Благодаря Vision AI пользователь сможет получить рекомендации по фильмам, похожим на то, что он недавно смотрел.

Также бот сможет ответить на вопрос о сюжете фильма или актера. Это позволит избежать необходимости брать смартфон и искать вручную информацию.

Кстати, кроме ИИ-моделей OpenAI Samsung также говорит, что некоторые возможности Vision AI базируются на моделях Microsoft Copilot.

Новое поколение холодильников Samsung имеет интегрированный ИИ

Смарт-холодильники от Samsung получили новую функцию Family Hub, позволяющую автоматически определять истощение запасов продуктов и предлагать варианты по их быстрой покупке.

В реализации этой функции компания сотрудничала с Instacart, что позволяет пользователям заказывать продукты с помощью дисплея холодильника.

В настоящее время в Samsung предлагают 2 модели таких холодильников с экранами на 9 и 32 дюйма.

Разработчики компании уверяют, что технология способна анализировать набор продуктов в холодильнике с помощью встроенных камер и сравнивать полученные данные с сервисом Instacart в целях актуальных предложений по пополнению запасов.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Samsung представил холодильники с ИИ. Что они могут
Холодильники Family Hub от Samsung
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ИИ помог ученым создать систему предупреждения самоубийств
Повышенный риск самоубийства
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ИИ уже научился копировать личность человека за считанные часы
Человек и ИИ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?