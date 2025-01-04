Компания Samsung представила новое поколение холодильников с интегрированным искусственным интеллектом, способным анализировать количество продуктов и заказывать заканчивающиеся.

Что известно о новом поколении холодильников Samsung с интегрированным ИИ

Смарт-холодильники от Samsung получили новую функцию Family Hub, позволяющую автоматически определять истощение запасов продуктов и предлагать варианты по их быстрой покупке.

В реализации этой функции компания сотрудничала с Instacart, что позволяет пользователям заказывать продукты с помощью дисплея холодильника.

В настоящее время в Samsung предлагают 2 модели таких холодильников с экранами на 9 и 32 дюйма.

Холодильники Family Hub от Samsung

Разработчики компании уверяют, что технология способна анализировать набор продуктов в холодильнике с помощью встроенных камер и сравнивать полученные данные с сервисом Instacart с целью предложений пополнения запасов.

Для отслеживания запасов предусмотрены внешние и внутренние камеры, которые помогают фиксировать, какие продукты были извлечены или добавлены.

Как у Samsung планируют совершенствовать собственные холодильники с ИИ

По словам представителей компании, пока система не охватывает содержимое дверных полок и морозильного отделения, однако в будущем планируется расширить функциональность.

Особое внимание уделяется распознаванию свежих овощей и фруктов: именно они, по словам инженеров Samsung, станут ключевым звеном в развитии "умной" кухни.

Кроме того, предусмотрен ручной ввод данных через приложение Samsung Food, которое доступно как на смартфонах, так и на самих холодильниках. Таким образом, пользователи смогут при необходимости корректировать списки покупок или добавлять редкие продукты, которые пока не распознаются на лету.

Компания планирует выпустить полноценное обновление прошивки, которое активирует все заявленные функции в течение 2025 года.

По предварительным данным, подробности о расширенной линейке холодильников Family Hub и демонстрации их возможностей с использованием искусственного интеллекта состоятся на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе 7 января.