Samsung готовится выпустить стильные очки дополненной реальности

Аналитики портала 9to5Google со ссылкой на инсайдеров отмечают, что Samsung совместно с Google готовятся уже в следующем году выпустить очки дополненной реальности, сильно напоминающие аналогичное устройство Ray-Ban Meta.

Что известно об очках дополненной реальности от Samsung и Google

Ожидается, что стильное устройство появится на рынке не раньше второй половины следующего года.

Аналитики отмечают , что в начале Samsung планирует произвести около 500 тыс. таких устройств.

Очки будут работать на чипсете Qualcomm AR1, том же чипе, который используется в умных очках Ray-Ban Meta.

Очки дополненной реальности

Очки Samsung также оснащены 12-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 155 мАч, такой же как и у Ray-Ban.

Однако очки Samsung будут весить 50 г, что чуть больше веса Ray-Ban Meta.

Кроме того, эти очки без встроенного дисплея. Функциями устройства будет управлять ИИ от Google Gemini, которая способна проводить операции по оплате счетов, распознает QR-коды, жесты и людей.

Однако пока нет более точной информации о ее функциях.

Что известно о умных очках Ray-Ban Meta

Смарт-очки дополненной реальности от Meta и Ray-Ban, как указывается, делать фото и снимать видео, а также делиться информацией в сети.

В частности, это устройство способно также: