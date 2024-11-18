Samsung готовится выпустить стильные очки дополненной реальности

Аналитики портала 9to5Google со ссылкой на инсайдеров отмечают, что Samsung совместно с Google готовятся уже в следующем году выпустить очки дополненной реальности, сильно напоминающие аналогичное устройство Ray-Ban Meta.
Главные тезисы
- Samsung совместно с Google готовятся запустить стильные очки дополненной реальности, похожие на Ray-Ban Meta.
- Очки Samsung будут работать на чипсете Qualcomm AR1 и оснащены 12-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 155 мАч.
- Устройство будет управляться ИИ от Google Gemini, интегрированное в очки для осуществления различных функций.
Что известно об очках дополненной реальности от Samsung и Google
Ожидается, что стильное устройство появится на рынке не раньше второй половины следующего года.
Аналитики отмечают , что в начале Samsung планирует произвести около 500 тыс. таких устройств.
Очки будут работать на чипсете Qualcomm AR1, том же чипе, который используется в умных очках Ray-Ban Meta.
Очки Samsung также оснащены 12-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 155 мАч, такой же как и у Ray-Ban.
Однако очки Samsung будут весить 50 г, что чуть больше веса Ray-Ban Meta.
Кроме того, эти очки без встроенного дисплея. Функциями устройства будет управлять ИИ от Google Gemini, которая способна проводить операции по оплате счетов, распознает QR-коды, жесты и людей.
Однако пока нет более точной информации о ее функциях.
Что известно о умных очках Ray-Ban Meta
Смарт-очки дополненной реальности от Meta и Ray-Ban, как указывается, делать фото и снимать видео, а также делиться информацией в сети.
В частности, это устройство способно также:
принимать звонки на смартфон и использоваться в качестве гарнитуры;
Проигрывать музыку со смартфона и управлять воспроизведением;
прослушивать сообщения в Messenger и WhatsApp, зачитываемые голосовым помощником;
давать задание или задавать вопросы голосовому помощнику;
снимать фото;
снимать видео
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