Samsung готовится выпустить стильные очки дополненной реальности
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Samsung готовится выпустить стильные очки дополненной реальности

Смарт-очки
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Источник:  online.ua

Аналитики портала 9to5Google со ссылкой на инсайдеров отмечают, что Samsung совместно с Google готовятся уже в следующем году выпустить очки дополненной реальности, сильно напоминающие аналогичное устройство Ray-Ban Meta.

Главные тезисы

  • Samsung совместно с Google готовятся запустить стильные очки дополненной реальности, похожие на Ray-Ban Meta.
  • Очки Samsung будут работать на чипсете Qualcomm AR1 и оснащены 12-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 155 мАч.
  • Устройство будет управляться ИИ от Google Gemini, интегрированное в очки для осуществления различных функций.

Что известно об очках дополненной реальности от Samsung и Google

Ожидается, что стильное устройство появится на рынке не раньше второй половины следующего года.

Аналитики отмечают , что в начале Samsung планирует произвести около 500 тыс. таких устройств.

Очки будут работать на чипсете Qualcomm AR1, том же чипе, который используется в умных очках Ray-Ban Meta.

Samsung готовится выпустить собственные очки дополненной реальности
Очки дополненной реальности

Очки Samsung также оснащены 12-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 155 мАч, такой же как и у Ray-Ban.

Однако очки Samsung будут весить 50 г, что чуть больше веса Ray-Ban Meta.

Кроме того, эти очки без встроенного дисплея. Функциями устройства будет управлять ИИ от Google Gemini, которая способна проводить операции по оплате счетов, распознает QR-коды, жесты и людей.

Однако пока нет более точной информации о ее функциях.

Что известно о умных очках Ray-Ban Meta

Смарт-очки дополненной реальности от Meta и Ray-Ban, как указывается, делать фото и снимать видео, а также делиться информацией в сети.

В частности, это устройство способно также:

  • принимать звонки на смартфон и использоваться в качестве гарнитуры;

  • Проигрывать музыку со смартфона и управлять воспроизведением;

  • прослушивать сообщения в Messenger и WhatsApp, зачитываемые голосовым помощником;

  • давать задание или задавать вопросы голосовому помощнику;

  • снимать фото;

  • снимать видео

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