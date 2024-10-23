Эксперты назвали смартфон с лучшей селфи-камерой

Команда экспертов портала DxOMark пришла к выводу, что именно iPhone 16 Pro Max по состоянию на сегодняшний день является лучшим для съемок с фронтальной камеры.
Главные тезисы
- iPhone 16 Pro Max лидирует в рейтинге лучшей селфи-камеры, набрав 151 балла от экспертов DxOMark.
- Главные преимущества iPhone 16 Pro Max – точная экспозиция, надежная автофокусировка и высокая детализация как в фото, так и видео.
- Недостатки лидера рейтинга – шумы на видео и недостаточно точный баланс белого.
iPhone 16 Pro Max гарантирует яркие и качественные селфи
По словам специалистов, указанный смартфон набрал 151 баллов и таким образом сумел возглавить престижный рейтинг.
Одним из главных преимуществ передней камеры является точная экспозиция.
Кроме того, эксперты обратили внимание на надежную автофокусировку, высокий уровень детализации как в режиме фото, так и в режиме видео, эффективную стабилизацию и естественный эффект боке в портретном режиме.
Что касается недостатков лидера рейтинга, то их не так уж много. Прежде всего, речь идет о шумах на видео, а также недостаточно точном балансе белого.
Что важно понимать, в iPhone 16 Pro Max встроена та же передняя камера, что и в iPhone 14 Pro Max и 15 Pro Max — 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1,9.
По словам специалистов, фактически это означает, что за повышение качества в большей степени отвечают нейросети и более мощный чипсет.
К слову, iPhone 15 Pro Max занял третью строчку рейтинга, а 14 Pro Max — шестую.
Apple планирует усовершенствовать свои фронтальные камеры
В последнее время сетью ходят слухи, что Pro-модели iPhone 17 получат масштабный апгрейд фронтальной камеры с 12 до 24 мегапикселей.
Стоит отметить, что "яблочная команда" последний раз обновляла селфи-камеру своих смартфонов 5 лет назад, когда был представлен iPhone 11.
В большинстве случаев пользователи при выборе смартфона с хорошей камерой обращают внимание только на количество мегапикселей, считая, что чем их больше, тем более четкими должны быть снимки.
По словам иностранных экспертов, на практике эта особенность мало влияет на качество фотографий.
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