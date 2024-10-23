Эксперты назвали смартфон с лучшей селфи-камерой

Команда экспертов портала DxOMark пришла к выводу, что именно iPhone 16 Pro Max по состоянию на сегодняшний день является лучшим для съемок с фронтальной камеры.

iPhone 16 Pro Max гарантирует яркие и качественные селфи

По словам специалистов, указанный смартфон набрал 151 баллов и таким образом сумел возглавить престижный рейтинг.

Одним из главных преимуществ передней камеры является точная экспозиция.

Кроме того, эксперты обратили внимание на надежную автофокусировку, высокий уровень детализации как в режиме фото, так и в режиме видео, эффективную стабилизацию и естественный эффект боке в портретном режиме.

Что касается недостатков лидера рейтинга, то их не так уж много. Прежде всего, речь идет о шумах на видео, а также недостаточно точном балансе белого.

Что важно понимать, в iPhone 16 Pro Max встроена та же передняя камера, что и в iPhone 14 Pro Max и 15 Pro Max — 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1,9.

По словам специалистов, фактически это означает, что за повышение качества в большей степени отвечают нейросети и более мощный чипсет.

К слову, iPhone 15 Pro Max занял третью строчку рейтинга, а 14 Pro Max — шестую.

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Apple планирует усовершенствовать свои фронтальные камеры

В последнее время сетью ходят слухи, что Pro-модели iPhone 17 получат масштабный апгрейд фронтальной камеры с 12 до 24 мегапикселей.

Стоит отметить, что "яблочная команда" последний раз обновляла селфи-камеру своих смартфонов 5 лет назад, когда был представлен iPhone 11.

В большинстве случаев пользователи при выборе смартфона с хорошей камерой обращают внимание только на количество мегапикселей, считая, что чем их больше, тем более четкими должны быть снимки.