Експерти назвали смартфон із найкращою селфі-камерою

Команда експертів порталу DxOMark дійшла висновку, що саме iPhone 16 Pro Max станом на сьогодні є найкращим для зйомок із фронтальної камери.
Головні тези:
- iPhone 16 Pro Max лідирує у рейтингу кращої селфі-камери, набравши 151 бал від експертів DxOMark.
- Головні переваги iPhone 16 Pro Max - точна експозиція, надійне автофокусування і висока деталізація як у фото, так і відео.
- Недоліки лідера рейтингу - шуми на відео та недостатньо точний баланс білого.
iPhone 16 Pro Max гарантує яскраві та якісні селфі
За словами фахівців, вказаний смартфон набрав 151 балів й таким чином зміг очолити престижний рейтинг.
Однією з головних переваг передньої камери є точна експозиція.
Окрім того, експерти звернули увагу на надійне автофокусування, високий рівень деталізації як у режимі фото, так і в режимі відео, ефективну стабілізацію і природний ефект боке в портретному режимі.
Що стосується недоліків лідера рейтингу, то їх не так вже й багато. Насамперед йдеться про шуми на відео, а також недостатньо точний баланс білого.
Що важливо розуміти, у iPhone 16 Pro Max вбудовано ту саму передню камеру, що і в iPhone 14 Pro Max та 15 Pro Max — 12-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f/1,9.
За словами фахівців, фактично це означає, що за підвищення якості більшою мірою відповідають нейромережі та потужніший чипсет.
До слова, iPhone 15 Pro Max посів третю сходинку рейтингу, а 14 Pro Max — шосту.
Apple планує вдосконалити свої фронтальні камери
Протягом останнього часу мережею ширяться чутки, що Pro-моделі iPhone 17 отримають масштабний апгрейд фронтальної камери з 12 до 24 мегапікселів.
Варто зазначити, що “яблунева команда” востаннє оновлювала селфі-камеру своїх смартфонів аж 5 років тому, коли був представлений iPhone 11.
У більшості випадків користувачі під час вибору смартфона з хорошою камерою звертають увагу тільки на кількість мегапікселів, вважаючи, що чим їх більше, тим чіткішими мають бути знімки.
За словами іноземних експертів, на практиці ця особливість мало впливає на якість фото.
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