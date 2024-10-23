Експерти назвали смартфон із найкращою селфі-камерою

Команда експертів порталу DxOMark дійшла висновку, що саме iPhone 16 Pro Max станом на сьогодні є найкращим для зйомок із фронтальної камери.

iPhone 16 Pro Max гарантує яскраві та якісні селфі

За словами фахівців, вказаний смартфон набрав 151 балів й таким чином зміг очолити престижний рейтинг.

Однією з головних переваг передньої камери є точна експозиція.

Окрім того, експерти звернули увагу на надійне автофокусування, високий рівень деталізації як у режимі фото, так і в режимі відео, ефективну стабілізацію і природний ефект боке в портретному режимі.

Що стосується недоліків лідера рейтингу, то їх не так вже й багато. Насамперед йдеться про шуми на відео, а також недостатньо точний баланс білого.

Що важливо розуміти, у iPhone 16 Pro Max вбудовано ту саму передню камеру, що і в iPhone 14 Pro Max та 15 Pro Max — 12-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f/1,9.

За словами фахівців, фактично це означає, що за підвищення якості більшою мірою відповідають нейромережі та потужніший чипсет.

До слова, iPhone 15 Pro Max посів третю сходинку рейтингу, а 14 Pro Max — шосту.

Фото: скриншот

Apple планує вдосконалити свої фронтальні камери

Протягом останнього часу мережею ширяться чутки, що Pro-моделі iPhone 17 отримають масштабний апгрейд фронтальної камери з 12 до 24 мегапікселів.

Варто зазначити, що “яблунева команда” востаннє оновлювала селфі-камеру своїх смартфонів аж 5 років тому, коли був представлений iPhone 11.

У більшості випадків користувачі під час вибору смартфона з хорошою камерою звертають увагу тільки на кількість мегапікселів, вважаючи, що чим їх більше, тим чіткішими мають бути знімки.