Мінторгівлі США почало розслідування з приводу ймовірного порушення санкцій проти Китаю компанією TSMC, яка є ключовим постачальником мікрочипів для Apple.
Головні тези:
- Розслідування США стосується можливого порушення санкцій компанією TSMC, яка є ключовим постачальником мікрочипів для Apple.
- Санкції проти TSMC можуть негативно вплинути на сотні технологічних компаній по всьому світу, включаючи Apple, яка використовує чипи в своїх пристроях.
- Китайська компанія Huawei, обходила санкції і може бути причиною загрози санкцій проти TSMC, яка виробляє передові мікрочіпи.
- На компанію TSMC можуть бути накладені санкції або обмежено її доступ до американських технологій, що вплине на глобальну технологічну індустрію.
- Розслідування виявить можливі порушення правил експортного контролю щодо поставок чипів Huawei, що може призвести до серйозних наслідків для TSMC та його клієнтів, зокрема Apple.
Що відомо про загрозу санкцій проти TSMC з боку уряду США
Зазначається, що розслідування почалось на тлі підозр з приводу раптового відновлення на ринку китайської компанії Huawei, яка в обхід введенних урядом США санкцій проти Китаю могла отримувати мікросхеми від TSMC.
У разі введення США санкцій проти TSMC з негативними наслідками зіткнуться сотні технологічних компаній по всьому світу, включаючи Apple, яка використовує 2-нанометрові процесори у своїх iPhone та на інших пристроях.
Наразі TSMC є одним з ключових виробників передових мікросхем у світі і володіє найбільш досконалою на сьогодняшній день технологією виробництва мікрочипів, випереджаючи конкурентів з Кореї, Японії, США та інших країн.
Мікросхеми TSMC використовуються у брендах побутової техніки, автомобілях, смартфонах та інших електронних пристроях, а також у військових розробках.
TSMC є буквально незамінною, а тому й такою важливою.
Санкції США проти Huawei були запроваджені ще наприкінці першого президентського терміну Дональда Трампа у 2019 році і продовжують діяти досі.
Це стосувалося низки різних технологій, зокрема й чипів 5G американського виробництва, які тоді саме набирали популярності.
Через відсутність доступу до цих технологій Huawei втратив можливість випускати топові смартфони і ледь не збанкрутів.
Однак навіть в умовах санкцій Huawei вже у 2023 році випустила топовий пристрій Mate 60 із підтримкою 5G.
Після цього у компанії заявили про плани щодо будівництва цілої мережі заводів з виробництва 5G-процесорів.
Це викликало подив, адже китайські компанії не володіли технологіями, для виробництва таких передових мікрочипів.
Почалися численні розслідування, які спочатку показали, що нові чипи виготовлені не за 5-нанометровим техпроцесом, а за 7-нанометровим, а потім – що їх наразі не можуть виготовляти масово.
Дуже швидко з'явилися підозри, що хтось посприяв Huawei у такому прориві. Це підтвердилось у жовтні 2023 року, коли в Bloomberg вийшла стаття зі списком компаній, які допомогли китайцям.
Тоді джерела заявили, що TSMC ніяк не причетна до цього, хоча ті чотири назви, які були оприлюднені журналістами, також, як і вона, походять з Тайваню. Схоже, це не переконало уряд США, тож влада почала розслідування.
У чому підозрюють TSMC
За інформацією видання The Information, компанію-виробника підозрюють у поставках мікросхем Huawei, які були виготовлені за американською технологією.
Чипи нібито використовувалися, зокрема, для розробки штучного інтелекту й освоєння технології 5G, що може бути порушенням правил експортного контролю.
Якщо чипи дійсно надходили від TSMC, ймовірно, що замовлення розміщувалися на ім'я компаній-посередників, але виробник мікросхем зобов'язаний проводити належну перевірку, щоб встановити особу кінцевого користувача. Розслідування встановить, чи робила це TSMC.
У випадку, якщо підозри підтвердяться, на компанію у найкращому випадку буде накладено санкції, а у найгіршому - її буде обмежено доступ до американських технологій.
Це вплине на здатність більше сотні компаній по всьому світу, зокрема, Apple, використовувати передові чипи у власних пристроях.
Свій наступний процесор для Pixel 10 компанія Google хоче виготовити саме в TSMC, відійшовши від співпраці з Samsung.
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