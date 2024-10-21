Мінторгівлі США почало розслідування з приводу ймовірного порушення санкцій проти Китаю компанією TSMC, яка є ключовим постачальником мікрочипів для Apple.

Що відомо про загрозу санкцій проти TSMC з боку уряду США

Зазначається, що розслідування почалось на тлі підозр з приводу раптового відновлення на ринку китайської компанії Huawei, яка в обхід введенних урядом США санкцій проти Китаю могла отримувати мікросхеми від TSMC.

У разі введення США санкцій проти TSMC з негативними наслідками зіткнуться сотні технологічних компаній по всьому світу, включаючи Apple, яка використовує 2-нанометрові процесори у своїх iPhone та на інших пристроях.

Наразі TSMC є одним з ключових виробників передових мікросхем у світі і володіє найбільш досконалою на сьогодняшній день технологією виробництва мікрочипів, випереджаючи конкурентів з Кореї, Японії, США та інших країн.

Компанія TSMC

Мікросхеми TSMC використовуються у брендах побутової техніки, автомобілях, смартфонах та інших електронних пристроях, а також у військових розробках.

TSMC є буквально незамінною, а тому й такою важливою.

Санкції США проти Huawei були запроваджені ще наприкінці першого президентського терміну Дональда Трампа у 2019 році і продовжують діяти досі.

Це стосувалося низки різних технологій, зокрема й чипів 5G американського виробництва, які тоді саме набирали популярності.

Через відсутність доступу до цих технологій Huawei втратив можливість випускати топові смартфони і ледь не збанкрутів.

Однак навіть в умовах санкцій Huawei вже у 2023 році випустила топовий пристрій Mate 60 із підтримкою 5G.

Після цього у компанії заявили про плани щодо будівництва цілої мережі заводів з виробництва 5G-процесорів.

Це викликало подив, адже китайські компанії не володіли технологіями, для виробництва таких передових мікрочипів.

Почалися численні розслідування, які спочатку показали, що нові чипи виготовлені не за 5-нанометровим техпроцесом, а за 7-нанометровим, а потім – що їх наразі не можуть виготовляти масово.

Дуже швидко з'явилися підозри, що хтось посприяв Huawei у такому прориві. Це підтвердилось у жовтні 2023 року, коли в Bloomberg вийшла стаття зі списком компаній, які допомогли китайцям.

Тоді джерела заявили, що TSMC ніяк не причетна до цього, хоча ті чотири назви, які були оприлюднені журналістами, також, як і вона, походять з Тайваню. Схоже, це не переконало уряд США, тож влада почала розслідування.

У чому підозрюють TSMC

За інформацією видання The Information, компанію-виробника підозрюють у поставках мікросхем Huawei, які були виготовлені за американською технологією.

Чипи нібито використовувалися, зокрема, для розробки штучного інтелекту й освоєння технології 5G, що може бути порушенням правил експортного контролю.

Якщо чипи дійсно надходили від TSMC, ймовірно, що замовлення розміщувалися на ім'я компаній-посередників, але виробник мікросхем зобов'язаний проводити належну перевірку, щоб встановити особу кінцевого користувача. Розслідування встановить, чи робила це TSMC.

У випадку, якщо підозри підтвердяться, на компанію у найкращому випадку буде накладено санкції, а у найгіршому - її буде обмежено доступ до американських технологій.

Це вплине на здатність більше сотні компаній по всьому світу, зокрема, Apple, використовувати передові чипи у власних пристроях.

Свій наступний процесор для Pixel 10 компанія Google хоче виготовити саме в TSMC, відійшовши від співпраці з Samsung.