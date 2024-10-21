Минторговли США начало расследование по поводу вероятного нарушения санкций против Китая компанией TSMC, которая является ключевым поставщиком микрочипов для Apple.

Что известно об угрозе санкций против TSMC со стороны правительства США

Расследование началось на фоне подозрений по поводу внезапного восстановления на рынке китайской компании Huawei, которая в обход введенных правительством США санкций против Китая могла получать микросхемы от TSMC.

В случае введения США санкций против TSMC с отрицательными последствиями столкнутся сотни технологических компаний по всему миру, включая Apple, использующую 2-нанометровые процессоры в своих iPhone и других устройствах.

В настоящее время TSMC является одним из ключевых производителей передовых микросхем в мире и владеет наиболее совершенной на сегодняшний день технологией производства микрочипов, опережая конкурентов из Кореи, Японии, США и других стран.

Компания TSMC

Микросхемы TSMC используются в брендах бытовой техники, автомобилях, смартфонах и других электронных устройствах, а также военных разработках.

TSMC буквально незаменима, а потому и так важна.

Санкции США против Huawei были введены еще в конце первого президентского срока Дональда Трампа в 2019 году и продолжают действовать до сих пор.

Это касалось ряда различных технологий, в том числе и чипов 5G американского производства, которые тогда набирали популярность.

Из-за отсутствия доступа к этим технологиям Huawei потерял возможность выпускать топовые смартфоны и чуть не обанкротился.

Однако даже в условиях санкций Huawei уже в 2023 году выпустила топовое устройство Mate 60 с поддержкой 5G.

После этого в компании заявили о планах строительства целой сети заводов по производству 5G-процессоров.

Это вызвало удивление, ведь китайские компании не владели технологиями для производства таких передовых микрочипов.

Начались многочисленные расследования, которые сначала показали, что новые чипы изготовлены не по 5-нанометровому техпроцессу, а по 7-нанометровому, а затем — что их пока не могут производить массово.

Очень быстро появились подозрения, что кто-то помог Huawei в таком прорыве. Это подтвердилось в октябре 2023 года, когда у Bloomberg вышла статья со списком компаний, которые помогли китайцам.

Тогда источники заявили, что TSMC никак не имеет отношения к этому, хотя те четыре названия, которые были обнародованы журналистами, также, как и она, происходят из Тайваня. Похоже, это не убедило правительство США, поэтому власти начали расследование.

В чем подозревается TSMC

По информации издания The Information, компанию-производителя подозревают в поставках микросхем Huawei, изготовленных по американской технологии.

Чипы якобы использовались, в частности, для разработки искусственного интеллекта и освоения технологии 5G, что может являться нарушением правил экспортного контроля.

Если чипы действительно поступали от TSMC, вероятно, что заказы размещались на имя компаний-посредников, но производитель микросхем обязан проводить надлежащую проверку, чтобы установить личность конечного пользователя. Расследование установит, делала ли это TSMC.

В случае, если подозрения подтвердятся, на компанию в лучшем случае будут наложены санкции, а в худшем — ее будет ограничен доступ к американским технологиям.

Это повлияет на способность более сотни компаний по всему миру, в частности Apple, использовать передовые чипы в собственных устройствах.

Свой следующий процессор для Pixel 10 компания Google хочет изготовить именно в TSMC, отойдя от сотрудничества с Samsung.