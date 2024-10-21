По словам сотрудников Apple, компания, по меньшей мере на 2 года отстает от ключевых конкурентов в сфере разработки искусственного интеллекта.

Что известно об отставании Apple от конкурентов в сфере разработки ИИ

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана со ссылкой на результаты внутренних исследований Apple, ChatGPT от OpenAI существенно превосходит возможности помощника Siri по точности выполнения запросов.

В частности, ИИ на базе ChatGPT выдает на 25% более точные ответы за Siri и способен давать ответы на 30% больше вопросов.

Так нынешние возможности Siri были превзойдены другими разработчиками еще 2 года назад.

Apple

Летом этого года Apple объявила о собственных планах добавить ИИ в собственные системы, однако он до сих пор не был назначен широкому кругу.

Ожидается, что разрыв в гонке ИИ сократится с выходом iOS 18.2 позже в этом году, где Siri получит интеграцию ChatGPT.

По мнению Гурмана, со временем Apple удастся догнать конкурентов даже при необходимости сотрудничать в сфере разработки ИИ с посторонними компаниями или использования уже готовых моделей.

Когда Apple планирует добавить собственный ИИ ко всем своим устройствам

Журналист также добавил, что к 2026 году все гаджеты Apple с экранами получат Apple Intelligence.

На презентации WWDC 2024 в Apple рассказали, что новая нейросеть будет бесплатной для пользователей.

Однако в перспективе планируется запуск подписки по аналогии с iCloud+, за которую будет введена ежемесячная плата, а дальше необходимо будет оформлять подписку.