В Apple признали серьезное отставание от конкурентов в разработке ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации

В Apple признали серьезное отставание от конкурентов в разработке ИИ

Apple
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Источник:  Bloomberg

По словам сотрудников Apple, компания, по меньшей мере на 2 года отстает от ключевых конкурентов в сфере разработки искусственного интеллекта.

Главные тезисы

  • Apple отстает от конкурентов в области разработки искусственного интеллекта, в частности, помощник Siri оказывается менее эффективным по сравнению с другими разработками на базе ИИ.
  • Согласно внутренним исследованиям Apple, ChatGPT от OpenAI значительно превосходит возможности Siri по точности выполнения запросов, что заставляет компанию ускорить разработку своих систем и внедрение новых технологий.
  • Планы Apple включают добавление искусственного интеллекта Apple Intelligence ко всем своим устройствам, начиная с Pro-моделей iPhone 15 и iPhone 16, что подчеркивает стремление компании сократить разрыв с конкурентами в области ИИ.
  • Ожидается, что с выходом новых версий iOS, в том числе iOS 18.2, Siri получит интеграцию с ChatGPT, что позволит улучшить функционал и повысить конкурентоспособность продукции Apple.
  • Представление Apple Intelligence во всех гаджетах компании с экранами планируется к 2026 году, при этом новая нейросеть будет доступна бесплатно для пользователей, но в дальнейшем возможно введение платной подписки по аналогии с iCloud+.

Что известно об отставании Apple от конкурентов в сфере разработки ИИ

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана со ссылкой на результаты внутренних исследований Apple, ChatGPT от OpenAI существенно превосходит возможности помощника Siri по точности выполнения запросов.

В частности, ИИ на базе ChatGPT выдает на 25% более точные ответы за Siri и способен давать ответы на 30% больше вопросов.

Так нынешние возможности Siri были превзойдены другими разработчиками еще 2 года назад.

Apple отстает от конкурентов в разработке ИИ
Apple

Летом этого года Apple объявила о собственных планах добавить ИИ в собственные системы, однако он до сих пор не был назначен широкому кругу.

Ожидается, что разрыв в гонке ИИ сократится с выходом iOS 18.2 позже в этом году, где Siri получит интеграцию ChatGPT.

По мнению Гурмана, со временем Apple удастся догнать конкурентов даже при необходимости сотрудничать в сфере разработки ИИ с посторонними компаниями или использования уже готовых моделей.

Когда Apple планирует добавить собственный ИИ ко всем своим устройствам

Журналист также добавил, что к 2026 году все гаджеты Apple с экранами получат Apple Intelligence.

На презентации WWDC 2024 в Apple рассказали, что новая нейросеть будет бесплатной для пользователей.

Однако в перспективе планируется запуск подписки по аналогии с iCloud+, за которую будет введена ежемесячная плата, а дальше необходимо будет оформлять подписку.

Сейчас функции Apple Intelligence (которые пока недоступны) заявлены только для Pro-моделей iPhone 15 и всех iPhone 16, а также для Mac и iPad с чипом не старше M1.

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