За словами співробітників Apple, компанія щонайменше на 2 роки відстає від ключових конкурентів у сфері розробки штучного інтелекту.
Головні тези:
- Apple визнала власне відставання від ключових конкурентів у розробці штучного інтелекту.
- Можливості помічника Siri виявилися менш ефективними у порівнянні з іншими розробками на базі ШІ, зокрема ChatGPT від OpenAI.
- Очікується, що Apple наздожене конкурентів у розробці ШІ з виходом нових версій iOS, де Siri отримає інтеграцію з ChatGPT.
- У майбутньому Apple планує додати штучний інтелект Apple Intelligence до всіх своїх пристроїв, з можливістю підписки за аналогією з iCloud+.
- Функції Apple Intelligence поки що доступні тільки для Pro-моделей iPhone 15 і iPhone 16, а також для деяких Mac та iPad з чипом не старше M1.
Що відомо про відставання Apple від конкурентів у сфері розробки ШІ
За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана із посиланням на результати внутрішніх досліджень Apple, ChatGPT від OpenAI суттєво перевершує можливості помічника Siri за точністю виконання запитів.
Зокрема ШІ на базі ChatGPT видає на 25% більш точні відповіді за Siri і здатен давати відповіді на 30% більше запитань.
Так нинішні можливості Siri були перевершені іншими розробниками ще 2 роки тому.
Влітку цього року Apple оголосила щодо власних планів додати ШІ у власні системи, однак він досі не був призентований широкому колу.
Очікується, що розрив у перегонах ШІ скоротиться з виходом iOS 18.2 пізніше цього року, де Siri отримає інтеграцію ChatGPT.
На думку Гурмана, з часом Apple вдасться наздогнати конкурентів, навіть за необхідності співпрацювати у сфері розробки ШІ зі сторонніми компаніями або використання вже готових моделей.
Коли Apple планує додати власний ШІ до всіх своїх пристроїв
Журналіст також додав, що до 2026 року всі гаджети Apple з екранами отримають “Apple Intelligence”.
На презентації WWDC 2024 в Apple розповіли, що нова нейромережа буде безкоштовною для користувачів.
Однак у перспективі планується запуск підписки за аналогією з iCloud+, за яку буде введено щомісячну плату, а далі необхідно буде оформлювати підписку.
Зараз функції Apple Intelligence (які поки недоступні) заявлені тільки для Pro-моделей iPhone 15 і всіх iPhone 16, а також для Mac і iPad з чипом не старше M1.
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