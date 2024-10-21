За словами співробітників Apple, компанія щонайменше на 2 роки відстає від ключових конкурентів у сфері розробки штучного інтелекту.

Що відомо про відставання Apple від конкурентів у сфері розробки ШІ

За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана із посиланням на результати внутрішніх досліджень Apple, ChatGPT від OpenAI суттєво перевершує можливості помічника Siri за точністю виконання запитів.

Зокрема ШІ на базі ChatGPT видає на 25% більш точні відповіді за Siri і здатен давати відповіді на 30% більше запитань.

Так нинішні можливості Siri були перевершені іншими розробниками ще 2 роки тому.

Apple

Влітку цього року Apple оголосила щодо власних планів додати ШІ у власні системи, однак він досі не був призентований широкому колу.

Очікується, що розрив у перегонах ШІ скоротиться з виходом iOS 18.2 пізніше цього року, де Siri отримає інтеграцію ChatGPT.

На думку Гурмана, з часом Apple вдасться наздогнати конкурентів, навіть за необхідності співпрацювати у сфері розробки ШІ зі сторонніми компаніями або використання вже готових моделей.

Коли Apple планує додати власний ШІ до всіх своїх пристроїв

Журналіст також додав, що до 2026 року всі гаджети Apple з екранами отримають “Apple Intelligence”.

На презентації WWDC 2024 в Apple розповіли, що нова нейромережа буде безкоштовною для користувачів.

Однак у перспективі планується запуск підписки за аналогією з iCloud+, за яку буде введено щомісячну плату, а далі необхідно буде оформлювати підписку.