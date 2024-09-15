Apple публічно оголосила "найсекретнішу" інформацію про iPhone — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

Apple публічно оголосила "найсекретнішу" інформацію про iPhone — відео

Apple
Джерело:  online.ua

Легендарна компанія Apple звикла зберігати інтригу щодо багатьох своїх новинок, однак цього разу “яблучна” команда неочікувано для всіх пішла іншим шляхом.

Головні тези:

  • Apple вперше публічно оголосила, що всі чотири моделі iPhone 16 отримали 8 ГБ оперативної пам'яті.
  • Збільшення об'єму оперативної пам'яті у нових iPhone 16 дозволить підвищити ігрову продуктивність та переконати розробників випускати ігри для платформи Apple.
  • Публічне розкриття інформації про характеристики iPhone 16 вказує на нову стратегію компанії Apple.

Що ще стало відомо про iPhone 16

Справді цікавим фактом є те, що Apple ніколи офіційно не розкриває обсяг оперативної пам'яті у своїх смартфонах.

У більшості випадків усі подробиці оголошували згодом, аж після розбору гаджетів. Однак у 2024 році корпорація вперше публічно розкрила цю інформацію.

З заявою з цього приводу виступив віцепрезидент Apple з апаратних технологій Джонні Сроуджі. За словами останнього, всі чотири моделі iPhone 16 отримали 8 ГБ ОЗП.

Експерти озвучили припущення, що “яблучна” компанія наважилася на таких неочікуваний хід, адже знає, що покупцям з Китаю, які, до слова, залишилися розчаровані презентацією, дуже важливий цей показник.

Що важливо розуміти, багато китайських флагманів пропонують конфігурацію з 16, а деякі навіть 24 ГБ пам'яті.

Як це вплине на функціональність iPhone 16

За словами віцепрезидента Apple, збільшення об'єму оперативки дасть змогу збільшити ігрову продуктивність у дешевших iPhone 16. Apple, як і раніше, має намір переконувати розробників AAA-ігор, серед яких Ubisoft і Capcom, випускати їхні проєкти на своїх пристроях.

Що також цікаво, Apple Intelligence не буде доступний в iPhone 16 на момент виходу.

Мала частина ШІ-фішок з'явиться в iOS 18.1 і 18.2 пізніше цього року, а все інше вже у 2025 році. До них належить і розумніша Siri. Крім лінійки iPhone 16, iPhone 15 Pro буде єдиним телефоном, який його підтримує.

На цьому тлі не можна проігнорувати той факт, що торік 8 ГБ ОЗП було тільки у "прошок", а базові Айфони оснащувалися 6 ГБ пам'яті.

Цілком можливо, що це одна з причин, через яку базові моделі iPhone 15 не отримали підтримку ШІ-пакета Apple Intelligence.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Apple назвала неочевидну перевагу своїх смартфонів над Android
Apple назвала неочевидну перевагу своїх смартфонів над Android
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Apple провела презентацію iPhone 16 і iPhone 16 Plus. Чим здивували новинки
Apple провела презентацію iPhone 16 і iPhone 16 Plus. Чим здивували новинки
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Apple готується запустити функцію блокування усіх крадених iPhone
iPhone

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?