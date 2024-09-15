Apple публічно оголосила "найсекретнішу" інформацію про iPhone — відео

Легендарна компанія Apple звикла зберігати інтригу щодо багатьох своїх новинок, однак цього разу “яблучна” команда неочікувано для всіх пішла іншим шляхом.

Що ще стало відомо про iPhone 16

Справді цікавим фактом є те, що Apple ніколи офіційно не розкриває обсяг оперативної пам'яті у своїх смартфонах.

У більшості випадків усі подробиці оголошували згодом, аж після розбору гаджетів. Однак у 2024 році корпорація вперше публічно розкрила цю інформацію.

З заявою з цього приводу виступив віцепрезидент Apple з апаратних технологій Джонні Сроуджі. За словами останнього, всі чотири моделі iPhone 16 отримали 8 ГБ ОЗП.

Експерти озвучили припущення, що “яблучна” компанія наважилася на таких неочікуваний хід, адже знає, що покупцям з Китаю, які, до слова, залишилися розчаровані презентацією, дуже важливий цей показник.

Що важливо розуміти, багато китайських флагманів пропонують конфігурацію з 16, а деякі навіть 24 ГБ пам'яті.

Як це вплине на функціональність iPhone 16

За словами віцепрезидента Apple, збільшення об'єму оперативки дасть змогу збільшити ігрову продуктивність у дешевших iPhone 16. Apple, як і раніше, має намір переконувати розробників AAA-ігор, серед яких Ubisoft і Capcom, випускати їхні проєкти на своїх пристроях.

Що також цікаво, Apple Intelligence не буде доступний в iPhone 16 на момент виходу.

Мала частина ШІ-фішок з'явиться в iOS 18.1 і 18.2 пізніше цього року, а все інше вже у 2025 році. До них належить і розумніша Siri. Крім лінійки iPhone 16, iPhone 15 Pro буде єдиним телефоном, який його підтримує. Поширити

На цьому тлі не можна проігнорувати той факт, що торік 8 ГБ ОЗП було тільки у "прошок", а базові Айфони оснащувалися 6 ГБ пам'яті.