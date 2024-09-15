Apple публічно оголосила "найсекретнішу" інформацію про iPhone — відео

Легендарна компанія Apple звикла зберігати інтригу щодо багатьох своїх новинок, однак цього разу “яблучна” команда неочікувано для всіх пішла іншим шляхом.
Головні тези:
- Apple вперше публічно оголосила, що всі чотири моделі iPhone 16 отримали 8 ГБ оперативної пам'яті.
- Збільшення об'єму оперативної пам'яті у нових iPhone 16 дозволить підвищити ігрову продуктивність та переконати розробників випускати ігри для платформи Apple.
- Публічне розкриття інформації про характеристики iPhone 16 вказує на нову стратегію компанії Apple.
Що ще стало відомо про iPhone 16
Справді цікавим фактом є те, що Apple ніколи офіційно не розкриває обсяг оперативної пам'яті у своїх смартфонах.
У більшості випадків усі подробиці оголошували згодом, аж після розбору гаджетів. Однак у 2024 році корпорація вперше публічно розкрила цю інформацію.
З заявою з цього приводу виступив віцепрезидент Apple з апаратних технологій Джонні Сроуджі. За словами останнього, всі чотири моделі iPhone 16 отримали 8 ГБ ОЗП.
Експерти озвучили припущення, що “яблучна” компанія наважилася на таких неочікуваний хід, адже знає, що покупцям з Китаю, які, до слова, залишилися розчаровані презентацією, дуже важливий цей показник.
Що важливо розуміти, багато китайських флагманів пропонують конфігурацію з 16, а деякі навіть 24 ГБ пам'яті.
Як це вплине на функціональність iPhone 16
За словами віцепрезидента Apple, збільшення об'єму оперативки дасть змогу збільшити ігрову продуктивність у дешевших iPhone 16. Apple, як і раніше, має намір переконувати розробників AAA-ігор, серед яких Ubisoft і Capcom, випускати їхні проєкти на своїх пристроях.
Що також цікаво, Apple Intelligence не буде доступний в iPhone 16 на момент виходу.
На цьому тлі не можна проігнорувати той факт, що торік 8 ГБ ОЗП було тільки у "прошок", а базові Айфони оснащувалися 6 ГБ пам'яті.
Цілком можливо, що це одна з причин, через яку базові моделі iPhone 15 не отримали підтримку ШІ-пакета Apple Intelligence.
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