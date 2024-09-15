Apple готується запустити функцію блокування усіх крадених iPhone
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Apple готується запустити функцію блокування усіх крадених iPhone

iPhone
Джерело:  9to5mac

Аpple під час випуску iOS 18 планує запустити разом з нею функцію Activation Lock, яка блокує усі iPhone, у яких в процесі ремонту було встановлено крадені деталі.

Головні тези:

  • У iOS 18 Apple запускає функцію Activation Lock для блокування усіх iPhone з краденими запчастинами.
  • Для уникнення блокування iPhone власнику доведеться ввести пароль Apple ID після заміни крадених деталей.
  • Реліз iOS 18 заплановано на 16 вересня разом з новими iPhone-16, які отримають широкі можливості кастомізації та підтримку нейромережевих фішок.
  • Професіонали радять утриматися від оновлення до iOS 18 для телефонів, що були у неофіційному ремонті, щоб уникнути блокування.
  • Нові iPhone-16 будуть доступні у продажу з 20 вересня, але багато функцій обіцяють додати через оновлення до кінця року.

Як уникнути раптового блокування iPhone після запуску Аpple функції Activation Lock

В Аpple зазначають, що для зняття блокування необхідно буде ввести пароль Apple ID власника краденого телефону.

Це стосуватиметься батарей, модулів камер і дисплеїв. Аpple таким чином має на меті протидіяти діяльності ринку крадених iPhone.

Зазначається, що крадені запчастини дуже часто ставлять під час ремонту iPhone без відома клієнтів.

Функція Activation Lock у iOS 18 заблокує всі iPhone із краденими запчастинами
iPhone

З огляду на це спеціалісти радять не оновлюватись до iOS 18, якщо до цього телефон перебував у неофіційному ремонті. Адже це може призвести до того, що смартфон буде заблокований.

Зазначається, що блокування iPhone із краденими запчастинами відбуватиметься тільки у разі оновлення пристрою до iOS 18.

Цю версію ОС підтримують iPhone XR/XS і новіші.

Що відомо про нові iPhone-16

Реліз iOS 18 заплановано вже на 16 вересня. Її називають одним із наймасштабніших оновлень ПЗ для iPhone за останні роки, яке додасть широкі можливості кастомізації, як на Android, а також підтримку нейромережевих фішок Apple Intelligence для iPhone 15 Pro і вище, але вже до кінця 2024 року.

Самі iPhone 16 надійдуть у продаж 20 вересня.

Кардинально пристрої не змінилися, але Pro-моделі рекордно виросли в розмірах, кнопка Action Button тепер є не тільки в "прошок", а у всій лінійці, а швидкість заряджання дротом збільшилася до 45 Вт.

На момент виходу 20 вересня iPhone 16 будуть "сирими". Вся річ у тім, що багато крутих функцій, які показали на презентації, з'являться через оновлення iOS до кінця року.

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