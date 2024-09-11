iPhone 16 матимуть камеру з функцією розумного пошуку. Як це працюватиме

Apple представила разом з iPhone 16 функцію, що дає змогу отримати інформацію про предмети і локації, які користувач бачить перед собою.

Що відомо про нову функцію в камері iPhone 16

Нова функція Visual Intelligence активується за допомогою сенсорної кнопки "Camera Control" на правій стороні пристрою. Одне натискання дозволяє Visual Intelligence розпізнавати об'єкти, надавати інформацію та пропонувати дії на основі того, на що спрямована камера.

Наприклад, при наведенні на ресторан можна побачити його меню, години роботи або рейтинги. Якщо навести камеру на собаку, можна швидко визначити її породу, а при наведенні на товар — знайти, де його можна придбати в Інтернеті.

Як зазначено в пресрелізі Apple, пізніше цього року Camera Control також стане інтерфейсом для сторонніх інструментів пошуку.

Користувачі зможуть, наприклад, використовувати Google для пошуку продуктів або ChatGPT для розв’язання задач, зберігаючи при цьому контроль над тим, якою інформацією діляться зі сторонніми програмами.

Ця функція створена з урахуванням конфіденційності: компанія не матиме доступу до деталей того, що користувачі розпізнають чи шукають, оскільки інформація оброблятиметься безпосередньо на пристрої, — зазначили в Apple. Поширити

Що відомо про нові смартфони iPhone 16 і iPhone 16 Plus

«Яблучні» гаджети матимуть нову систему хмарного інтелекту PCC, яка буде оброблять ШІ-запити. Ця функція полегшить пошук фотографій та відео у пам’яті пристрою.

iPhone знайде необхідний файл, якщо у рядок пошуку хмарного помічника Сірі прописати його опис.

Розширення камер у нових гаджетах залишиться таким самим, як і в попередніх моделях: 48 Мп для основної та 12 Мп для фронтальної.

Знімати відео з iPhone 16 та iPhone 16 Plus буде зручніше. У нових моделях з’явиться можливість ставити на паузу процес.

Гаджети будуть більш потужні, ніж попередники. За словами виробника, вони зможуть потягнути навіть важкі ігри.

Ще одне важливе нововведення — покращений звук. Це стало можливим завдяки поліпшеній програмі машинного навчання.

У нових смартфонів будуть більші екрани: 6,3-дюймовий дисплей для iPhone 16 Pro та 6,9-дюймовий для iPhone 16 Plus.

Apple обіцяє, що нові гаджети будуть мати більш потужну батарею.

Телефони вийдуть у чотирьох кольорах:

Чорний титан;

Білий титан;

Пустельний титан;

Природний титан.