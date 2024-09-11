iPhone 16 будет иметь камеру с функцией разумного поиска. Как это будет работать

Apple представила вместе с iPhone 16 функцию, позволяющую получить информацию о предметах и локациях, которые пользователь видит перед собой.
Главные тезисы
- Новая функция Visual Intelligence позволяет камере iPhone 16 распознавать объекты и предоставлять информацию о них.
- Система облачного интеллекта PCC облегчит поиск файлов в памяти устройства через ШИ-запросы.
- Новые смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Plus обещают улучшенный звук, больше экранов и мощную батарею.
- Цена на iPhone 16 в США составит 799 долларов, а модель iPhone 16 Plus будет стоить 899 долларов.
- Мощность новых моделей iPhone 16 позволит запускать даже трудные игры, а возможность ставить на запись видео сделает процесс съемки еще удобнее.
Что известно о новой функции в камере iPhone 16
Новая функция Visual Intelligence активируется с помощью сенсорной кнопки Camera Control на правой стороне устройства. Одно нажатие позволяет Visual Intelligence распознавать объекты, предоставлять информацию и предлагать действия на основе того, на что направлена камера.
К примеру, при наведении на ресторан можно увидеть его меню, часы работы или рейтинги. Если навести камеру на собаку, можно быстро определить ее породу, а при наведении на товар найти, где ее можно приобрести в Интернете.
Как отмечено в прессрелизе Apple, позже в этом году Camera Control также станет интерфейсом для посторонних инструментов поиска.
Пользователи могут, например, использовать Google для поиска продуктов или ChatGPT для решения задач, сохраняя при этом контроль над тем, какой информацией делятся с посторонними приложениями.
Что известно о новых смартфонах iPhone 16 и iPhone 16 Plus
«Яблочные» гаджеты будут иметь новую систему облачного интеллекта PCC, которая будет обрабатывать ШИ-запросы. Эта функция облегчит поиск фотографий и видео в памяти устройства.
iPhone найдет нужный файл, если в строку поиска облачного помощника Сирие прописать его описание.
Расширение камер в новых гаджетах останется таким же, как и в предыдущих моделях: 48 Мп для основной и 12 Мп для передней.
Снимать видео с iPhone 16 и iPhone 16 Plus будет удобнее. В новых моделях появится возможность ставить процесс паузы.
Гаджеты будут мощнее, чем предшественники. По словам производителя, они смогут потянуть даже трудные игры.
Еще одно важное нововведение — улучшенный звук. Это стало возможным благодаря улучшенной программе машинного обучения.
У новых смартфонов будут больше экранов: 6,3-дюймовый дисплей для iPhone 16 Pro и 6,9-дюймовый для iPhone 16 Plus.
Apple обещает, что новые гаджеты будут иметь более мощную батарею.
Телефоны выйдут в четырех цветах:
Черный титан;
Белый титан;
Пустынный титан;
Естественный титан.
В США iPhone 16 будут продавать за 799 долларов. Модель с плюсом будет стоить 899 дол.
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