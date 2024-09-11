iPhone 16 будет иметь камеру с функцией разумного поиска. Как это будет работать

Apple представила вместе с iPhone 16 функцию, позволяющую получить информацию о предметах и локациях, которые пользователь видит перед собой.

Что известно о новой функции в камере iPhone 16

Новая функция Visual Intelligence активируется с помощью сенсорной кнопки Camera Control на правой стороне устройства. Одно нажатие позволяет Visual Intelligence распознавать объекты, предоставлять информацию и предлагать действия на основе того, на что направлена камера.

К примеру, при наведении на ресторан можно увидеть его меню, часы работы или рейтинги. Если навести камеру на собаку, можно быстро определить ее породу, а при наведении на товар найти, где ее можно приобрести в Интернете.

Как отмечено в прессрелизе Apple, позже в этом году Camera Control также станет интерфейсом для посторонних инструментов поиска.

Пользователи могут, например, использовать Google для поиска продуктов или ChatGPT для решения задач, сохраняя при этом контроль над тем, какой информацией делятся с посторонними приложениями.

Эта функция создана с учетом конфиденциальности: у компании не будет доступа к деталям того, что пользователи распознают или ищут, поскольку информация будет обрабатываться непосредственно на устройстве, — отметили в Apple. Поделиться

Что известно о новых смартфонах iPhone 16 и iPhone 16 Plus

«Яблочные» гаджеты будут иметь новую систему облачного интеллекта PCC, которая будет обрабатывать ШИ-запросы. Эта функция облегчит поиск фотографий и видео в памяти устройства.

iPhone найдет нужный файл, если в строку поиска облачного помощника Сирие прописать его описание.

Расширение камер в новых гаджетах останется таким же, как и в предыдущих моделях: 48 Мп для основной и 12 Мп для передней.

Снимать видео с iPhone 16 и iPhone 16 Plus будет удобнее. В новых моделях появится возможность ставить процесс паузы.

Гаджеты будут мощнее, чем предшественники. По словам производителя, они смогут потянуть даже трудные игры.

Еще одно важное нововведение — улучшенный звук. Это стало возможным благодаря улучшенной программе машинного обучения.

У новых смартфонов будут больше экранов: 6,3-дюймовый дисплей для iPhone 16 Pro и 6,9-дюймовый для iPhone 16 Plus.

Apple обещает, что новые гаджеты будут иметь более мощную батарею.

Телефоны выйдут в четырех цветах:

Черный титан;

Белый титан;

Пустынный титан;

Естественный титан.