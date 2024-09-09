Apple провела презентацию iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Чем удивили новинки
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Apple провела презентацию iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Чем удивили новинки

Apple провела презентацию iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Чем удивили новинки
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Источник:  Apple

Компания Apple представила два новых смартфона — iPhone 16 и iPhone 16 Plus стоимостью 799 долл и 899 долл соответственно. У гаджетов будет улучшенный звук, система облачного интеллекта Private Cloud Compute (PCC) для быстрого поиска фото, видео и не только.

Главные тезисы

  • iPhone 16 и iPhone 16 Plus от Apple получили улучшенную систему облачного интеллекта PCC для быстрого поиска фотографий и видео.
  • Новые модели смартфонов от Apple имеют разрешение 48 Мп для основной и 12 Мп для фронтальной камер.
  • iPhone 16 и iPhone 16 Plus отличаются от предшественников возможностью ставить на паузу процесс съемки видео и улучшенным звуком благодаря программе машинного обучения.
  • Большие экраны 6,3-дюймовые для iPhone 16 Pro и 6,9-дюймовые для iPhone 16 Plus, а также более мощная батарея делают новые модели привлекательными для пользователей.
  • В октябре стартует ИИ Apple Intelligence с функциями нейросети, доступными пользователям некоторых моделей.

Что известно о новых смартфонах iPhone 16 и iPhone 16 Plus

«Яблочные» гаджеты будут иметь новую систему облачного интеллекта PCC, которая будет обрабатывать ШИ-запросы. Эта функция облегчит поиск фотографий и видео в памяти устройства.

iPhone найдет нужный файл, если в строку поиска облачного помощника Сирие прописать его описание.

Опция Camera Control поможет найти всю необходимую информацию о заведении по его фото. Для этой функции будет отдельная кнопка.

Расширение камер в новых гаджетах останется таким же, как и в предыдущих моделях: 48 Мп для основной и 12 Мп для передней.

У новых iPhone не изменится расширение камеры

Снимать видео с iPhone 16 и iPhone 16 Plus будет удобнее. В новых моделях появится возможность ставить процесс паузы.

Гаджеты будут мощнее, чем предшественники. По словам производителя, они смогут потянуть даже трудные игры.

Еще одно важное нововведение — улучшенный звук. Это стало возможным благодаря улучшенной программе машинного обучения.

У новых смартфонов будут больше экран: 6,3-дюймовый дисплей для iPhone 16 Pro и 6,9-дюймовый для iPhone 16 Plus.

Apple обещает, что новые гаджеты будут иметь более мощную батарею.

Телефоны выйдут в четырех цветах:

  • Черный титан;

  • Белый титан;

  • Пустынный титан;

  • Естественный титан.

В США iPhone 16 будут продавать за 799 долл. Модель с плюсом будет стоить 899 долл.

Что еще представили на презентации

Компания Apple также представила другие "яблочные" гаджеты, среди которых умные часы Apple Watch Series 10. Они имеют больший дисплей и более яркий экран.

Компания утверждает, что умные часы смогут выявлять признаки апное во сне.

На презентации Apple показала новую отделку для Apple Watch Ultra 2, которая имеет атласно-черный цвет и новый миланский ремешок.

У наушников AirPods 4 измененная и более удобная форма, а чип H2 улучшает качество звука. Кроме стандартной модели, представили еще одну, с более активным подавлением шума.

У AirPods Max будут новые цвета. Как стало известно, их уже можно заказать.

AirPods Pro будет иметь функцию защиты слуха. Пользователь сможет проходить тестирование, чтобы знать, есть ли у него проблемы со слухом.

С октября начнет работать ИИ Apple Intelligence

Компания уже анонсировала ранее, что в бета-версии будут работать функции нейросети. Они станут доступны для пользователей уже с октября.

Функция будет доступна на моделях iPhone 15 Pro, iPhone 16 и iPhone 16 Pro.

Первоначально доступ к Apple Intelligence будут иметь только англоязычные пользователи. Новые языки появятся не раньше 2025 года.

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