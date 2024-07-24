Apple готовится удивить пользователей новым дизайном iPhone — фото

Компания Apple уже начала активную работу над своим первым складным смартфоном. Об этом рассказывают инсайдеры, близкие к корпорации и знающие о ее планах.
Главные тезисы
- Новый iPhone будет иметь уникальный экран, способный "лечить" сам себя.
- По предварительным данным, он будет похож на Samsung Galaxy Z Flip.
- Планы корпорации также включают в себя выпуск 20-дюймового MacBook. Это произойдет уже в 2025 году.
- В сентябре планируется презентация новых iPhone 16, а весной на рынок выйдет бюджетный iPhone SE, похожий на iPhone 16, однако по доступной цене.
Что известно о новом дизайне iPhone
Свежими данными делится издание The Information, которое также опубликовало первые фото.
Как удалось узнать журналистам, в последние месяцы команда Apple обращалась к поставщикам из Азии с заказом на детали для смартфона-”раскладушки”.
Вполне возможно, что новинка выйдет на рынок уже в 2026 году.
За это время корпорация намерена не только усовершенствовать камеру, но добавить переменную диафрагму.
Кроме того, указано, что у новой версии iPhone будет уникальный экран, который будет "лечить" сам себя.
Также указано, что компания все еще делает все возможное, чтобы избавиться от складки, которая появляется во время открытия смартфона.
Что еще известно о планах Apple
Иностранные эксперты обращают внимание на то, что Apple остается единственным IT-гигантом, в ассортименте которого все еще нет сложного девайса.
Сейчас сетью активно ходят слухи о том, что дебютным складным "яблочным" девайсом станет 20-дюймовый MacBook. Стоит отметить, что он появится на рынке уже через год.
MacBook будет знаменовать эпоху новой категории "яблочных" гаджетов: в сложенном виде — обычный лаптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами — моноблок.
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