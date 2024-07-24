Apple готовится удивить пользователей новым дизайном iPhone — фото

Компания Apple уже начала активную работу над своим первым складным смартфоном. Об этом рассказывают инсайдеры, близкие к корпорации и знающие о ее планах.

Что известно о новом дизайне iPhone

Свежими данными делится издание The Information, которое также опубликовало первые фото.

Как удалось узнать журналистам, в последние месяцы команда Apple обращалась к поставщикам из Азии с заказом на детали для смартфона-”раскладушки”.

Вполне возможно, что новинка выйдет на рынок уже в 2026 году.

За это время корпорация намерена не только усовершенствовать камеру, но добавить переменную диафрагму.

Первый складной iPhone будет похож на Samsung Galaxy Z Flip, то есть будет иметь форм-фактор "раскладушки". Такой дизайн, пишет источник, более практичен и удобен для пользователей, чем форм-фактор "книги", который используется в Galaxy Fold и предложениях других компаний, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что у новой версии iPhone будет уникальный экран, который будет "лечить" сам себя.

Также указано, что компания все еще делает все возможное, чтобы избавиться от складки, которая появляется во время открытия смартфона.

Фото: theinformation.com

Что еще известно о планах Apple

Иностранные эксперты обращают внимание на то, что Apple остается единственным IT-гигантом, в ассортименте которого все еще нет сложного девайса.

Сейчас сетью активно ходят слухи о том, что дебютным складным "яблочным" девайсом станет 20-дюймовый MacBook. Стоит отметить, что он появится на рынке уже через год.

MacBook будет знаменовать эпоху новой категории "яблочных" гаджетов: в сложенном виде — обычный лаптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами — моноблок.