Apple Watch для всех. Что известно о новых супербюджетных часах
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Apple Watch для всех. Что известно о новых супербюджетных часах

Apple Watch для всех
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Компания откажется от алюминия, чтобы конкурировать с более доступными смарт-часами на рынке.

Главные тезисы

  • Новые часы Apple Watch SE станут более доступными благодаря пластиковому корпусу, конкурируя с другими бюджетными моделями на рынке.
  • Apple готовится к презентации новых моделей часов в сентябре, включая Apple Watch X с новым дизайном.
  • Документ от Apple подтверждает долговечность и выгодность продаж подержанных iPhone на вторичном рынке по сравнению с Android-смартфонами.

Apple готовит супербюджетные часы Apple Watch "для всех"

Инсайдеры раскрыли информацию о новом поколении Apple Watch SE. Часы могут получить пластиковый корпус, что сделает устройство примерно на $50 дешевле.

Об этом сообщает главный инсайдер по Apple Марк Гурман. Согласно новому отчету, компания собирается отказаться от алюминия, чтобы конкурировать с более доступными часами на рынке. Напомним, сейчас Apple Watch SE производится из алюминия, как и премиальные модели Apple Watch.

Благодаря переходу на пластик, стоимость такого Apple Watch SE упадет примерно до $200, что сделает часы прямым конкурентом Galaxy Watch FE. Это существенный шаг в сторону доступности, но, с другой стороны, пластиковый гаджет может вызвать неоднозначную реакцию со стороны фанатов, как было с iPhone 5C.

Напомним, актуальные Watch SE 2 вышли осенью 2022 года. Часы стали на 30% легче, получили датчик для определения аварий и процессор от Series 8. Сегодня это самые выгодные смарт-часы Apple.

Презентация новых часов ожидается в сентябре вместе с iPhone 16. Кроме Apple Watch SE также ожидается выход Apple Watch X по аналогии с iPhone X. Инсайдеры говорят, что новое поколение будет сильно отличаться от предыдущих поколений. А вот Watch Ultra 3 в этом году ждать точно не стоит – их запуск отложен на 2025-й.

А конкуренты Samsung накануне представили новую серию смарт-часов. В продажу поступят не только обычные Galaxy Watch 7, но и флагманская модель Galaxy Watch Ultra, конкурирующая с Apple Watch Ultra.

Apple назвала неочевидное преимущество своих смартфонов над Android

Корпорация Apple опубликовала новый документ под названием "Долговечность благодаря дизайну", в котором рассказала о преимуществах своих продуктов на вторичном рынке.

Как уверяет производитель, б/у Айфоны гораздо выгоднее продавать на вторичном рынке, чем аналогичные по цене Android-смартфоны — iPhone теряет на 40% меньше своей первоначальной стоимости. Более того, разница в стоимости увеличивается даже для более старых моделей iPhone.

Также в документе говорится, что продукты Apple служат дольше, чем устройства конкурентов, и прямо сейчас в мире есть "сотни миллионов iPhone, которые используются уже более пяти лет". Вместе с тем общий объем ремонта случайных повреждений iPhone снизился на 44% после того, как Apple начала использовать усиленные корпуса в iPhone 7.

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